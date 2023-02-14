Греція спорядила Україні десятки БМП та боєприпаси

14 лютого міністр національної оборони Греції Ніколаос Панайотопулос взяв участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка була організована за ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна. Грецький міністр акцентував на вже наданій військовій допомозі ЗСУ та запевнив у подальшій підтримці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Греції.

На конференції були присутні міністри та інші високопосадовці з 54 країн, котрі обговорювали поточні події в Україні, наголошуючи на необхідності швидкого постачання оборонного обладнання, навчання військових Збройних Сил України та співпраці між оборонно-промисловими підприємствами.

Під час свого виступу міністр оборони Греції акцентував, що вторгнення в Україну є “грубим порушенням міжнародного права, яке підриває мир, безпеку та стабільність у Європі”, водночас наголосивши на масштабах руйнувань і людських страждань, спричинених війною.

Панагіотопулос нагадав про гуманітарну та оборонну допомогу, яку держава надала Україні, зокрема оголосив про споряджені боєприпаси та 20 бойових броньованих машин БМП-1, і наголосив, що Греція й надалі підтримуватиме “праведну боротьбу українського народу за захист суверенітету і територіальної цілісності країни”.

Зауважимо, 14 лютого міністри оборони країн НАТО зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити збільшення постачання боєприпасів Україні.

Під час свого виступу голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що трохи менше ніж рік після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну, Росія “програла в стратегічному, оперативному і тактичному плані”.