Греція спорядила Україні десятки БМП та боєприпаси

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Греції.
На конференції були присутні міністри та інші високопосадовці з 54 країн, котрі обговорювали поточні події в Україні, наголошуючи на необхідності швидкого постачання оборонного обладнання, навчання військових Збройних Сил України та співпраці між оборонно-промисловими підприємствами.
Під час свого виступу міністр оборони Греції акцентував, що вторгнення в Україну є “грубим порушенням міжнародного права, яке підриває мир, безпеку та стабільність у Європі”, водночас наголосивши на масштабах руйнувань і людських страждань, спричинених війною.
Панагіотопулос нагадав про гуманітарну та оборонну допомогу, яку держава надала Україні, зокрема оголосив про споряджені боєприпаси та 20 бойових броньованих машин БМП-1, і наголосив, що Греція й надалі підтримуватиме “праведну боротьбу українського народу за захист суверенітету і територіальної цілісності країни”.
Зауважимо, 14 лютого міністри оборони країн НАТО зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити збільшення постачання боєприпасів Україні.
Під час свого виступу голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що трохи менше ніж рік після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну, Росія “програла в стратегічному, оперативному і тактичному плані”.
- НАТО має намір створити координаційний осередок для покращення захисту критичної інфраструктури. Блок планує зробити такий крок після ймовірних актів саботажу на газопроводах “Північний потік” та “Північний потік-2”.
- Члени НАТО готують інструкції на випадок участі держав Альянсу у конфлікті високої інтенсивності. Вони розробляють план на випадок застосування Статті 5 про взаємозахист або на випадок військових дій за межами цієї статті.
- Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус припускає, що війна РФ проти України буде затяжною, тож наголосив на необхідності продовження військової підтримки Києву.
- Ймовірність ескалації спонукає союзників надати пріоритет швидким постачанням засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів Києву, аби відповісти на зміну підходу Москви, оскільки війна, яка триває майже рік, вступає в нову фазу.