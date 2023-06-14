Під час свого візиту до Києва генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі представив президенту Володимиру Зеленському програму допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської гідроелектростанції.

Джерело: Рафаель Гроссі у Twitter.

“Своєчасна розмова з президентом України Володимиром Зеленським напередодні мого візиту на Запорізьку АЕС, де мною буде проведено оцінку ситуації після катастрофічного затоплення дамби в Новій Каховці”, – прокоментував очільник МАГАТЕ свою зустріч з главою української держави.

Водночас Гроссі повідомив, що він представив Зеленському програму допомоги Україні “на основі ядерних технологій у сферах охорони здоров’я людини, безпеки харчових продуктів та питної води, здоров’я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також в оцінці стану критично важливої інфраструктури після повені”.

Нагадаємо, 13 червня глава ООН з питань ядерної безпеки Рафаель Гроссі відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським перед тим, як здійснити візит на тимчасово окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію.

Сьогодні, 14 червня, стало відомо, що запланований візит Рафаеля Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію, яку контролює Росія, відкладено.

Напередодні, 11 червня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що їм потрібен доступ до ділянки поблизу Запорізької станції, щоб перевірити рівень води після руйнування російськими окупантами Каховської дамби.

У розмові з журналістами в Києві Рафаель Гроссі сказав, що безпосередньої небезпеки немає, але це “серйозна ситуація”. Він додав, що його візит до Каховської ГЕС дозволить точніше оцінити ризик.

Варто зауважити, що російські загарбники не дозволяють українським працівникам Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблоку №5 у режим “холодного зупину”, як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.