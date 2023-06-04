4 червня члени легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу викликали губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова на переговори до храму. Там добровольці запропонували передати полонених росіян. Натомість Гладков заявив, що не вірить бійцям та призначив іншу локацію для зустрічі.

Джерело: російський губернатор/Telegram

Раніше бійці легіону запропонували обміняти двох полонених на “кілька хвилин спілкування з вами в храмі” без зброї.

“Якщо ви сьогодні до 17:00 з’явитесь до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора року, а тепер ведеться і на території вашої Бєлгородської області”, — мовиться у повідомленні.

За їхніми словами, у Гладкова є можливість поспілкуватися з ними без зброї та забрати додому двох громадян РФ — “простих солдатів”.

Як заявив Гладков, нині “Російський добровольчий корпус” опинився на території Нової Таволжанки.

Російський губернатор зазначив, що не вірить бійцям щодо стану полонених та припустив, що їх “вже вбито”. Водночас він все ж запропонував “Російському добровольчому корпусу” зустрітися на його території.

“Єдине, що зупиняє мене від переговорів з ними — це наші пацани, які знаходяться в їхніх руках. Швидше за все вони їх убили, якби важко мені це не було говорити. Та якщо вони живі, то з 17 до 18:00 – МАП “Шебекіно”.

За його словами, він “гарантував безпеку” членам легіону “Свобода Росії” та “Російського добровольчого корпусу”.