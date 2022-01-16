Про це Петро Порошенко розповів під час брифінгу у Варшаві.
Порошенко пояснив, що він повертається до України для єдності, а також тому, що він є чинним народним депутатом України:
“Я їду в Україну заради єдності, заради допомоги Україні, щоб ми могли стати в обороні країни та привернути міжнародну увагу”.
Також Петро Порошенко наголосив, що повертається як народний депутат Верховної Ради України, який не може пропустити важливі засідання. Він стверджував, що з жовтня, відколи тема загроз російського вторгнення знову стала гострою (хоч п’ятий президент акцентує: війна у нас триває з 14 року), його політичній силі – партії “Європейська Солідарність” чинна влада не дала можливість вносити свої пропозиції та поради щодо того, як зробити України міцнішою та ефективнішою.
“Сидячи на горі якійсь з паном Коломойським, з Єрмаком у Буковелі вони, може, і почувають себе на висоті, але моє повернення дасть ще одну нагоду оголосити позачергове засідання у Верховній Раді, присвячене цим загрозам”, – резюмував Петро Порошенко.
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