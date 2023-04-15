Американський журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, який перебуває у слідчому ізоляторі "Лефортово" в Москві за звинуваченням у шпигунстві, написав лист своїм батькам.

Про це повідомляє WSJ.

“Я хочу сказати, що я не втрачаю надії. Я читаю. займаюся спортом. І я намагаюся писати. Можливо, нарешті я напишу щось хороше”, — написав він у короткій записці.

Лист, датований 5 квітня, передали родині у Філадельфії у п’ятницю, 14 квітня. Це перший контакт Гершковича зі своєю родиною після арешту понад два тижні тому у РФ. Він написав лист російською мовою, адже розмовляє нею вдома з батьками, радянськими емігрантами.

“Мамо, на щастя чи ні, ти підготувала мене до тюремної їжі. Вранці на сніданок нам дають гарячу вівсянку або пшеничну кашу. Я згадую своє дитинство. Я вас дуже-дуже люблю, і міцно обіймаю. Отримав ваші слова підтримки від адвокатів учора. Дуже вам дякую. До скорої зустрічі”, — зазначив він.

Батьки Евана переїхали до США у 1979 році окремо. Згодом вони познайомилися в Нью-Йорку.

30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. Видання вимагало негайно звільнити Евана Гершковича.

Блінкен знову порадив громадянам США залишити Росію після арешту журналіста.

Уряд США закликав всіх громадян “серйозно поставитися” до попередження про подорожі та проживання в Росії.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві вперше з часів холодної війни.