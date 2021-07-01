У Верховній Раді три фракції – "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" розробили спільний законопроект для боротьби з олігархією (5599-1).

Про це на брифінгу заявили представники політичних сил.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький зазначив, що законопроєкт від влади про так звану деолігархізацію насправді надає президенту Зеленському повноваження одноосібно призначати “олігархами” всіх, хто йому заважає.

“Суть законопроекту Зеленського максимально проста – РНБО визначає, хто є олігархом, а хто не є. Хто ж є олігархом з точки зору авторів цього законопроекту, які підготували його для Володимира Зеленського? Це не власники телерадіоканалів, не ті багаті люди, прізвища яких ми всі знаємо. Це власники блогів, власники сайтів і ті, кого захоче призначити олігархом РНБО однієї політичної сили”, – сказав Княжицький.

Щодо наслідків для олігархів, як вони прописані в законопроєкті, то вони не матимуть права брати участь у приватизації.

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“Ми подали альтернативний законопроект. В нашому законопроекті абсолютно чітко вимагається від Антимонопольного комітету слідкувати за дотриманням законодавства. Ті, хто його не дотримуються, за пропозицією Антимонопольного комітету підлягають під спеціальну процедуру яку проводить і контролює НАЗК. Ми для того і створили антикорупційні органи, щоб надати їм повноваження боротися і з корупцією, і з олігархатом. Ми пропонуємо, щоб телевізійні канали займали об’єктивну позицію, щоб ми знали, за чий кошт вони фінансуються, хто за цими телевізійним каналами стоїть. Щоб не мали вони права під доглядом авторитетних громадських організацій промивати мізки українським громадянам”, – наголосив Княжицький.

Народний депутат Михайло Цимбалюк вважає, що “Батьківщина” долучилася до розробки альтернативного документу, бо вважаємо, що не може дорадчо-консультативний орган, такий як Рада національної безпеки і оборони, визначати та вести реєстр, хто олігарх, а хто не олігарх.

“Ми за те, щоб було ефективне антимонопольне законодавство, ефективна робота правоохоронних органів і нарешті відбулася судова реформа, бо саме суд може визначати ці категорії громадян. Ми за те, щоб НАЗК вела реєстр. Бо насправді олігархи сьогодні є і монополістами, і тими хто впливає на політику держави”, – сказав Цимбалюк.

Представник “Голосу” Роман Костенко наголосив, що саме правоохоронні органи повинні боротися і мати достатньо для цього інструментів, щоб боротися з олігархами.

Як сповіщалося, спікер ВРУ Дмитро Разумков скликає позачергову сесію 1 липня. У порядку денному — президентський закон про олігархів. Напередодні серед депутатів збирали підписи на його підтримку.

Зеленський вніс до Верховної Ради анонсований раніше законопроєкт “про олігархів” в травні. При цьому ним було порушено регламент ВРУ. На думку комітету з питань інтеграції України до ЄС, президентський законопроєкт “про олігархів” потребує доопрацювання.

Зеленський також заявив, що питання щодо статусу олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.

Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому ефірі повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.