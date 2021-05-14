Про це повідомляє “Суспільне“.
Так, днями стало відомо, що в Катерини Павленко погіршилося самопочуття, у зв’язку із чим вона пропустила другу репетицію на “Євробаченні”.
Згідно з протоколом охорони здоров’я, співачка зробила ПЛР-тест на коронавірус.
Тепер же стало відомо, що результат тесту негативний.
“Тест на COVID-19 негативний. Катерина почувається краще і з нетерпінням чекає виступу на сцені “Євробачення” наступного тижня”, – йдеться в повідомленні “Суспільного”.
Ця ж інформація оприлюднена і в Instagram гурту Go_A.
“Друзі, у нас чудові новини! У Каті негативний результат ПЛР-тесту, а це означає, що ми продовжуємо репетиції та активну підготовку, адже незабаром півфінал!” – зазначається в повідомленні.
Сама Павленко в Instagram Stories показала, як радіє звістці про негативний результат тесту.
Варто зазначити, що в середу, 12 квітня, в Роттердамі відбулася друга репетиція учасників “Євробачення 2021”. Оскільки солістка Go_A через погане самопочуття не вийшла на сцену, її замінила співачка з Нідерландів.
Відтак, музиканти і танцівники змогли відрепетирувати номер.
9 травня гурт Go_A провів першу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2021”.
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Як відомо, гурт “Go_A” виступить із піснею “Шум” у першому півфіналі “Євробачення” – у вівторок, 18 травня під номером 15.
Другий півфінал конкурсу відбудеться 20 травня, а фінал – у суботу, 22 травня.
“Євробачення” цього року має відбутися в Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на конкурсі в 2019 році. Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу.
- Раніше український гурт Go_A представив оновлений варіант пісні “Шум”. Її довелося повністю переробити під формат конкурсу “Євробачення”.
- “Євробачення-2021” відбудеться наживо у Роттердамі. Артисти мають виступити наживо, але кількість учасників делегацій обмежать.
- Влада Нідерландів затвердила кількість глядачів, які зможуть відвідати міжнародний пісенний конкурс “Євробачення” в Роттердамі. Так, у конференц-центрі Rotterdam Ahoy зможуть розміститися до 3,5 тис. осіб – це близько 20% місткості майданчика.
- 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.