Відповідну заяву оприлюднили на сайті політсили.
“Поблизу Печерського судилища так звана реформована поліція перетворюється на беркутню і почала силове протистояння з мирними протестувальниками. Вони намагаються знести намети, в яких роздають чай протестувальникам. Намети на Майдані заважали владі у 2013, і поліція намагалася тоді їх зачистити. Вимагаємо від поліції припинити провокації й протистояння”, – наголосила Геращенко.
Активісти, які зібрались під Печерським судом, вимагають від влади припинити політичні переслідування в Україні і не повертати державу в часи Януковича.
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Крім цього, учасники мітингу наголошують, що Україна європейська держава і вони будуть захищати країну від будь-яких спроб здійснення вибіркового правосуддя.
- Нагадаємо, під Печерським районним судом, де сьогодні має відбутися засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку, почалися сутички. Побили депутата Київради Олександра Погребиського. Представники правоохоронних органів почали силове протистояння з мирними протестувальниками і намагалися знести намети, в яких роздавали чай учасникам акції.
- Нагадаємо, сьогодні Петру Порошенку озвучать запобіжний захід. Засідання суду відбулося 17 січня, проте судді стало погано і він не виніс рішення.
- Відомо, що прокуратура просить суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень.
- 17 січня під Печерський суд звезли автозаки.
- Як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка, читайте у матеріалі.