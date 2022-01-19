Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко виступила з вимогою припинити провокації і розгін громадян Перед печерським судом.

Відповідну заяву оприлюднили на сайті політсили.

“Поблизу Печерського судилища так звана реформована поліція перетворюється на беркутню і почала силове протистояння з мирними протестувальниками. Вони намагаються знести намети, в яких роздають чай протестувальникам. Намети на Майдані заважали владі у 2013, і поліція намагалася тоді їх зачистити. Вимагаємо від поліції припинити провокації й протистояння”, – наголосила Геращенко.

Активісти, які зібрались під Печерським судом, вимагають від влади припинити політичні переслідування в Україні і не повертати державу в часи Януковича.

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Крім цього, учасники мітингу наголошують, що Україна європейська держава і вони будуть захищати країну від будь-яких спроб здійснення вибіркового правосуддя.