Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) схвалило для екстреного застосування для дітей 12-17 років препарат Spikevax американської компанії Moderna.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Застосування вакцини Spikevax серед дітей з 12 до 17 років буде таким самим, як і для людей віком 18 і старших. Вона вводиться у вигляді двох ін’єкцій в м’язи плеча з інтервалом в чотири тижні.

В EMA зазначили, що вплив вакцини на дітей цієї вікової категорії науковці досліджували під час спеціальних випробувань, у яких взяли участь 3732 дитини, віком від 12 до 17 років. Дослідження показали, що вакцина дала аналогічну відповідь антитіл, яку спостерігали в осіб від 18 до 25 років.

Додамо, що це вже друга вакцина проти COVID-19, схвалена для підлітків регулятором ЄС – в травні був схвалений препарат Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, у середу, 21 липня, в Україні офіційно розпочався п’ятий етап вакцинації проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого обіцяють щеплювати “усіх охочих”.

17 липня Сполучені Штати надіслали 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 Moderna до України через міжнародний механізм обміну вакцинами COVAX.

Як зазначається на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.

Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при температурі від –25 ºC до –15 ºC у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати в холодильнику при температурі 2–8°C протягом 30 днів.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.