У середу, 21 липня, в Україні офіційно розпочався п’ятий етап вакцинації проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого обіцяють щеплювати "усіх охочих".

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Як уточнили в МОЗ, у рамках п’ятого етапу можуть вакцинуватися:

• усі охочі українці віком від 18 років;

• іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні;

• особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус.

Записатися на вакцинацію можна:

• до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу;

• за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які працюють як у робочі, так і у вихідні дні.

Контакти та адреси центрів можна знайти на сайті https://list.covid19.gov.ua/ та за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Напередодні міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявляв, що в центрах вакцинації та пунктах щеплень буде також “жива черга”.

У МОЗ надали ще кілька рекомендацій з приводу запису на щеплення:

1. Якщо вам відмовляють у вакцинації через нестачу вакцин, звертайтеся до департаментів охорони здоров’я ОДА/КМДА (за контактами https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja).

2. Якщо ви працівник охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовий чи працівник державних органів влади, зверніться до вашого роботодавця, щоб він сконтактував із регіональним координатором і вас вакцинували за місцем роботи. Також можна обрати найближчий пункт чи центр вакцинації. Контакти регіональних координаторів можна отримати в департаменті охорони здоров’я ОДА/КМДА.

3. Колективи з понад 50 осіб, охочих щепитися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації за місцем роботи за телефоном контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.

4. Якщо ви не можете самостійно пересуватися, можна викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за телефоном контакт-центру (0 800 60 20 19) або за допомогою сімейного лікаря.

5. Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть вакцинуватися проти COVID-19 в окремих пунктах щеплення на підконтрольних Україні територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Перелік пунктів можна знайти за посиланням. Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19).

У міністерстві також нагадали, що запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний застосунок “Дія” перестає працювати, оскільки тепер “кожен охочий може записатися безпосередньо на саме щеплення”.

Як раніше наголошували в МОЗ, пріоритет під час вакцинації надаватиметься вразливим групам населення (зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями).

Щеплення здійснюють вакцинами: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Covishield, SKBio та Moderna.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.