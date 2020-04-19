Про це сказано в заяві флот Революційної гвардії Ірану, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що в середу американські військові заявили, що 11 кораблів ВМФ Революційної гвардії виявилися на відстані “небезпечної близькості” від кораблів ВМС США і берегової охорони в Перській затоці і назвали ці дії “небезпечними і провокаційними”.

“Ми радимо американцям дотримуватися міжнародних правил і морських протоколів в Перській і Оманській затоках і утримуватися від будь-яких авантюризмів і помилкових та фальшивих історій”, – йдеться в заяві іранського флоту.

“Вони повинні бути впевнені, що флот Революційної гвардії і могутні збройні сили Ісламської Республіки Іран розглядають небезпечні дії іноземців в регіоні, як загрозу національній безпеці й за будь-якої помили з їх боку послідує рішуча відповідь”, – казано в повідомленні.