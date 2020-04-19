Про це сказано в заяві флот Революційної гвардії Ірану, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Повідомляється, що в середу американські військові заявили, що 11 кораблів ВМФ Революційної гвардії виявилися на відстані “небезпечної близькості” від кораблів ВМС США і берегової охорони в Перській затоці і назвали ці дії “небезпечними і провокаційними”.
“Ми радимо американцям дотримуватися міжнародних правил і морських протоколів в Перській і Оманській затоках і утримуватися від будь-яких авантюризмів і помилкових та фальшивих історій”, – йдеться в заяві іранського флоту.
“Вони повинні бути впевнені, що флот Революційної гвардії і могутні збройні сили Ісламської Республіки Іран розглядають небезпечні дії іноземців в регіоні, як загрозу національній безпеці й за будь-якої помили з їх боку послідує рішуча відповідь”, – казано в повідомленні.
- Нагадаємо, через три місяці після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, США оголосили нагороду мільйонів американських доларів за подробиці про Мохаммада Кавтарані, ліванського лідера Хезболли, який частково замінив Сулеймані в Іраку.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф дав свою оцінку ймовірності відкритого військового протистояння між Вашингтоном і Тегераном.