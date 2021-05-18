Ізраїль завдав авіаударів по будинках командирів ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по резиденціях командирів радикального палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази. Ці приміщення використовувалися як центри управління.

Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил (ВПС) Ізраїлю у Twitter.

“Сьогодні винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по центрах управління, розташованих у резиденціях трьох польових командирів ХАМАСу в Секторі Гази”, – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що ці об’єкти “використовувалися терористичною організацією ХАМАС у військових цілях”.

ВПС Ізраїлю уточнили, що атакували резиденції заступника командувача північної бригади ХАМАС у місті Газа Рафи Салмана, командира роти у підсилювальному батальйоні ХАМАС у Хан-Юнісі та додаткового командира роти у батальйоні ХАМАС у Дарадж-Туфі.

the residence of a company commander in a Hamas reinforcement battalion in Khan Yunis and the residence of an additional company commander in a Hamas reinforcement battalion in Daraj Tufah. — Israeli Air Force (@IAFsite) May 18, 2021

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.

Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.

Міністерство закордонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.