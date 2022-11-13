Ізраїльські ракети вразили велику авіабазу в сирійській провінції Хомс 13 листопада, убивши двох військовослужбовців і поранивши ще трьох.

Про це пише Reuters, посилаючись на сирійські військові джерела.

Військові джерела повідомили, що авіабаза в Шайраті нещодавно використовувалася іранськими військово-повітряними силами.

Сирійські державні ЗМІ опублікували коротке відео “агресії” та заявили про матеріальні збитки, не уточнюючи подробиць.

Одне військове джерело, яке не було уповноважено говорити публічно, повідомило, що удари були націлені на злітно-посадкову смугу.

Відповідаючи на запитання про удар, речник ізраїльських військових традиційно зауважив, що не коментує іноземні повідомлення.

Джерела безпеки зазначили, що РФ, яка зберігає значну військову присутність у Сирії, має сили, розташовані поблизу авіабази Шайрат, і використовує цю базу. Крім того, за останні три роки РФ значно розширила злітно-посадкову смугу та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків.

Регіональні джерела та джерела в розвідці заявили, що останніми місяцями Ізраїль посилив удари по сирійських аеропортах і авіабазах, щоб перешкодити зростаючому використанню Іраном повітряних ліній постачання для постачання зброї союзникам у Сирії та Лівані, включаючи ліванську “Хезболлу”, яку підтримує Іран.

Раніше, 21 жовтня внаслідок ракетних обстрілів Ізраїль знищив місце збору іранських безпілотників у Сирії.

16 жовтня Нахман Шай, міністр у справах діаспори Ізраїлю, закликав свою країну допомогти Україні у військовій сфері. Він закликав до таких дій після інформації щодо постачання Іраном ракет малої та середньої дальності для РФ. Наступного дня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував Ізраїлю через такі наміри, назвавши їх “дуже необачним кроком”. Після чого міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наголосив, що країна буде продовжувати надавати медичну та гуманітарну допомогу на тлі війни.