Про це повідомляє агентство Reuters.
Відповідно до закону, переглянутому в березні у зв’язку з коронавірусом, прем’єр-міністр може оголосити надзвичайний стан, якщо хвороба представляє “серйозну небезпеку” для життя людей і якщо її швидке поширення може надати величезний вплив на економіку. Вірус вже збільшила ризик рецесії в Японії.
Режим надзвичайного стану повинен торкнутися не всієї країни, а тільки регіонів з високою концентрацією інфікованих: Токіо і його передмістя і кілька інших.
Режим буде менш суворим, ніж в інших країнах світу на даний момент. Надзвичайний стан дає право губернаторам постраждалих від коронавірусу регіонів просити людей залишатися вдома. Вони також попросять припинити діяльність організацій і роботу закладів, де скупчується багато людей. Громадський транспорт продовжить роботу.
В рамках надзвичайного стану влада зможе конфісковувати будівлі і землі на потреби боротьби з коронавірусом.
За японським законодавством, влада може тільки рекомендувати громадянам залишатися вдома – не наказувати. Покарань за непокору не передбачено, проте експерти вважають, що рекомендацій з високою ймовірністю будуть дотримуватися через високий рівень поваги до влади в країні і тиску громадської думки.
Зараз в Японії від коронавірусу померли 85 осіб. Японці побоюються, що якщо поширення епідемії прискориться, в країні не вистачить лікарень для всіх пацієнтів.
Нагадаємо, 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.
Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності
Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.