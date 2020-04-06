У зв'язку з епідемією коронавірусу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вирішив оголосити надзвичайний стан вже з вівторка, 7 квітня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідно до закону, переглянутому в березні у зв’язку з коронавірусом, прем’єр-міністр може оголосити надзвичайний стан, якщо хвороба представляє “серйозну небезпеку” для життя людей і якщо її швидке поширення може надати величезний вплив на економіку. Вірус вже збільшила ризик рецесії в Японії.

Режим надзвичайного стану повинен торкнутися не всієї країни, а тільки регіонів з високою концентрацією інфікованих: Токіо і його передмістя і кілька інших.

Режим буде менш суворим, ніж в інших країнах світу на даний момент. Надзвичайний стан дає право губернаторам постраждалих від коронавірусу регіонів просити людей залишатися вдома. Вони також попросять припинити діяльність організацій і роботу закладів, де скупчується багато людей. Громадський транспорт продовжить роботу.

В рамках надзвичайного стану влада зможе конфісковувати будівлі і землі на потреби боротьби з коронавірусом.

За японським законодавством, влада може тільки рекомендувати громадянам залишатися вдома – не наказувати. Покарань за непокору не передбачено, проте експерти вважають, що рекомендацій з високою ймовірністю будуть дотримуватися через високий рівень поваги до влади в країні і тиску громадської думки.

Зараз в Японії від коронавірусу померли 85 осіб. Японці побоюються, що якщо поширення епідемії прискориться, в країні не вистачить лікарень для всіх пацієнтів.

Нагадаємо, 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності

Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.