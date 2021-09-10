На думку Президента України Володимира Зеленського, ймовірність повноцінної війни з РФ залишається, але це буде “найбільша помилка РФ”.

Про це йшлося під час його виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

Так, відповідаючи на запитання про те, чи є реальна ймовірність повноцінної війни з Росією, Зеленський заявив:

“Вважаю, може бути. Так і є. Мені здається, що 2014 рік був таким “кроком вперед” у цьому питанні з боку Росії. І потім, слава Богу, завдяки українцям — “кроком назад”. Їх було зупинено. Хоча, сказати, що через погрози, що Україна вступить до НАТО, до ЄС — ні. У 2014 році я не пам’ятаю великих погроз, що Україна вступить до НАТО”.

За його словами, це була б помилка Росії.

“Вважаю, це буде найбільша помилка РФ, вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі”, — заявив Зеленський.

Стягнення російських військ до кордонів України

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Запад-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, що попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вздовж кордону з Україною.