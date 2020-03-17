Про це сказано на сайті Кабміну.

У Кабміні пояснили, що мова йде про рейси, якими будуть повертати українців додому.

“Мова йде про рейси, які будуть здійснюватися авіакомпаніями в міжнародному та внутрішньому сполученні з метою повернення українських громадян додому”, – зазначив він.

Варто зазначити, що раніше, після оголошення про закриття авіасполучення, ціни на авіаквитки різко зросли.

У той же час у пресслужбі МАУ заявили, що зростання цін на квитки з Європи в Україну на рейси 15-16 березня пов’язано зі збільшенням запитів і панікою.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.