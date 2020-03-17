Про це сказано на сайті Кабміну.
У Кабміні пояснили, що мова йде про рейси, якими будуть повертати українців додому.
“Мова йде про рейси, які будуть здійснюватися авіакомпаніями в міжнародному та внутрішньому сполученні з метою повернення українських громадян додому”, – зазначив він.
Варто зазначити, що раніше, після оголошення про закриття авіасполучення, ціни на авіаквитки різко зросли.
У той же час у пресслужбі МАУ заявили, що зростання цін на квитки з Європи в Україну на рейси 15-16 березня пов’язано зі збільшенням запитів і панікою.
Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.
- 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.