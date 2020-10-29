Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов на своїй сторінці у Facebook.
“Щойно на позачерговому засіданні Уряду за участі Президента України Володимира Зеленського, на виконання рішення РНБО ухвалили Розпорядження яким зобов’язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки!” – написав Немчинов.
Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що останні рішення Конституційного суду України не загрожують безвізовому режиму України з Європейським союзом. Однак докорінно змінити ситуацію можна лише шляхом повного завершення судової реформи.
- Конституційний суд обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції та скасував відповідальність для посадовців за неправдиве декларування. Відповідне рішення напередодні було оприлюднене на сайті КСУ.
- На виконання рішення Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 28 жовтня о 19:00 закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
- У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.
- У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.
- 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) на тлі скандалу через рішення Конституційного суду.