Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов на своїй сторінці у Facebook.

“Щойно на позачерговому засіданні Уряду за участі Президента України Володимира Зеленського, на виконання рішення РНБО ухвалили Розпорядження яким зобов’язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки!” – написав Немчинов.

Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що останні рішення Конституційного суду України не загрожують безвізовому режиму України з Європейським союзом. Однак докорінно змінити ситуацію можна лише шляхом повного завершення судової реформи.