За інформацією Служби безпеки України безпосередньо управління літаком АН-26, що напередодні розпився у Харківській області, курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За наявною інформацією, навчальні польоти літака АН-26 розпочались о 18:50 та мали тривати до 22:50. Навчальними планами було передбачено підготовку курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки.

Зазначається, що безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу. Після виконання частини маршруту о 20:38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20:40 – запросив захід на посадку, о 20:43 – пройшов дальній привод, о 20:45 – сталася авіакатастрофа.

Всього на борту літака перебувало 27 українців, з них – 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.

Прилад об’єктивного контролю літака (“чорну скриньку“) поки не знайшли.

На місці події працюють офіцери Служби безпеки України, прокурори військової прокуратури та слідчі Державного бюро розслідувань. Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.