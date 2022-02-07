Керівник Офісу Президента України (ОПУ) Андрій Єрмак одужав від коронавірусної інфекції COVID-19. Він отримав негативний тест на коронавірус сьогодні.

Про це повідомив Андрій Єрмак у Facebook.

“Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований”, – написав Єрмак.

Зазначимо, що про хворобу керівника ОПУ стало відомо 3 лютого напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Через два дні після отримання позитивного тесту на коронавірус Андрієм Єрмаком стало відомо, що турецький лідер разом із його дружиною Еміне теж захворіли.

На почату лютого в Україні був “дипломатичний тиждень”, коли через агресивні дії Кремля навколо кордонів України приїжджали лідери різних країн. Зокрема з Польщі, Великої Британії, Нідерландів тощо. Проте стало відомо про зараження варіантом коронавірусу Omicron лише у турецького лідера.

Зазначимо, що журналіст видання “Дзеркало Тижня” Олександр Хребет назвав дії Володимира Зеленського недбалими. Оскільки до цієї зустрічі з Ердоганом Зеленський “практично не розлучався зі своїм начальником штабу”. Також захворіла на коронавірус речниця голови Офісу Президента Даша Зарівна.