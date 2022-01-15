Американські експерти проаналізували вчорашню кібератаку на сайти українських держустанов і попереджають про серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.

Про це йдеться у матеріалі міжнародного видання Reuters .

Експерти попереджають, що хакери можуть готувати серйозніші кібератаки на критично важливу інфраструктуру.

“Ми можемо очікувати агресивнішої кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях. Організаціям необхідно розпочати підготовку”, — вважає аналітик із розвідки американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст.

За його словами, ця кіберактивність може включати “руйнівні атаки, націлені на критично важливу інфраструктуру”.

Агентство зазначає, що втручання хакерів у роботу лікарень, енергетичних компаній та фінансову систему донедавна були рідкістю.

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Але організовані кіберзлочинці, багато з яких живуть у Росії, в останні два роки агресивно переслідували установи за допомогою програм-вимагачів, заморожування даних та комп’ютерного обладнання, необхідного для догляду за пацієнтами лікарень.

Згідно з судовими розглядами, повідомленнями ЗМІ та медичних працівників, у деяких випадках ці втручання призводили до загибелі пацієнтів.

“Росія неодноразово відкидала звинувачення у хакерських атаках, висунуті Україною та іншими країнами протягом багатьох років. Незважаючи на те, що Росія підозрюється у нових веб-атаках, Україна безпосередньо не звинувачує Росію”, – йдеться у статті.

П’ятнична атака на українські веб-сайти включала попередження “боятися і чекати гіршого” у той час, коли Росія зібрала близько 100 000 військовослужбовців біля кордону України.