Про це йдеться у матеріалі міжнародного видання Reuters .
Експерти попереджають, що хакери можуть готувати серйозніші кібератаки на критично важливу інфраструктуру.
“Ми можемо очікувати агресивнішої кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях. Організаціям необхідно розпочати підготовку”, — вважає аналітик із розвідки американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст.
Агентство зазначає, що втручання хакерів у роботу лікарень, енергетичних компаній та фінансову систему донедавна були рідкістю.
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Але організовані кіберзлочинці, багато з яких живуть у Росії, в останні два роки агресивно переслідували установи за допомогою програм-вимагачів, заморожування даних та комп’ютерного обладнання, необхідного для догляду за пацієнтами лікарень.
Згідно з судовими розглядами, повідомленнями ЗМІ та медичних працівників, у деяких випадках ці втручання призводили до загибелі пацієнтів.
“Росія неодноразово відкидала звинувачення у хакерських атаках, висунуті Україною та іншими країнами протягом багатьох років. Незважаючи на те, що Росія підозрюється у нових веб-атаках, Україна безпосередньо не звинувачує Росію”, – йдеться у статті.
П’ятнична атака на українські веб-сайти включала попередження “боятися і чекати гіршого” у той час, коли Росія зібрала близько 100 000 військовослужбовців біля кордону України.
- Американська розвідка заявила телеканалу CNN, що у Росії планують операцію, аби виправдати вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня відбулася хакерська атака на сайти уряду і низки міністерств. Зараз портали не працюють, або частково не працюють.
- У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України бачать небезпеку, але поки не можуть сказати, хто стоїть за кібератаками на сайти українських урядових органів.
- США та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни. Такий крок зробили через побоювання кібератак з боку Росії.
- За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що кібератака вночі 14 січня була здійснена Росією.