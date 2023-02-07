За останніми даними, кількість жертв потужного землетрусу, який напередодні сколихнув Туреччину та Сирію, зросла до майже 5000 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомив Орхан Тата, представник Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), кількість загиблих у Туреччині досягла 3381 особи.

Також за останніми підрахунками 20 426 осіб постраждали. У країні зруйновано 5775 будівель.

Таким чином, враховуючи кількість загиблих у Сирії, кількість жертв вчорашнього землетрусу на даний становить 4890 осіб.

Однак, найімовірніше, ці дані щодо кількості загиблих та постраждалих не є остаточними.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низу країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.