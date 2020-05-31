Відповідний коментар вона опублікувала в своєму Twitter-акаунті.

Кардашьян зазначила, що глибоко обурена вбивством Флойда.

“Протягом багатьох років, з кожним жахливим вбивством невинного темношкірого чоловіка, жінки або дитини, я завжди намагалася знайти правильні слова, щоб висловити мої співчуття і обурення. Але привілей, який мені надає колір моєї шкіри, часто викликав у мене відчуття, ніби це не той бій, який я можу по-справжньому прийняти як мій власний. Але не сьогодні, більше ні. Як і багато хто з вас, я зла. Я більш ніж зла. Я скаженію, і мені гидко”, – наголосила Кардашьян.

“Я змучена горем, яке відчуваю, коли бачу матерів, батьків, сестер, братів і дітей, котрі страждають через те, що їхню кохану людину вбили або замкнули несправедливо до в’язниці за те, що вона чорна”, – додала зірка.

У зв’язку з цим Кардашьян закликала не мовчати і підписувати петицію, яка містить вимогу покарати по справедливості правоохоронців, причетних до загибелі Флойда.

“Незважаючи на те, що я ніколи не дізнаюся про біль і страждання, які вони перенесли, або про те, як це – спробувати вижити в світі, який страждає від системного расизму, я знаю, що можу використати свій власний голос, щоб допомогти посилити ті голоси, які були приглушені занадто довго. Пишіть “FLOYD” на номер 55156″, – написала Кардашьян.

Як повідомляє видання The Hill, якщо написати “FLOYD” на номер 55156, то людина буде перенаправлена на петицію, що закликає до справедливого суду над правоохоронцями, причетними до смерті Флойда.

Петиція також містить вимогу до мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея “заблокувати пенсії” зазначених співробітників правоохоронних органів і “заборонити їм знову ставати поліцейськими”.

Варто відзначити, що Кім Кардашьян активно виступає за реформу кримінального правосуддя. Зірка зайнялася цією діяльністю після того, як в 2018 році вона переконала американського президента Дональда Трампа помилувати 63-річну Еліс Марі Джонсон, яка відбувала довічне ув’язнення за зберігання наркотиків і організацію їх збуту.

Кардашьян зняла документальний фільм про судову систему США, в якому пояснила свою позицію.

Кінострічка “Кім Кардашьян-Уест: Проект правосуддя” розповідає, як Кім і команда юристів працюють над справами чотирьох американців, засуджених на тривалі тюремні терміни: Дауна Джексона, Алексіса Мартіна, Момолу Стюарта і Девіда Шеппарда.

“Я виховую чотирьох темношкірих дітей, які можуть зіткнутися з ситуацією, подібною до тієї, як у людей, яким я допомагаю. І так, просто щоб знати, що я можу змінити життя своїх дітей і їхніх друзів, допомагаючи полагодити зламану систему”, – наголошувала Кардашьян.