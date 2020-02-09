На японському лайнері Diamond Princess, яке перебуває на карантині з понеділка, виявили ще 6 випадків зараження китайським коронавірусом, серед захворілих - і громадянин України. Це вперше інфікований українець.

Про це повідомляє інформагентство AP з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я, праці і добробуту Японії.

Станом на ранок 9 лютого кількість інфікованих китайським коронавірусом серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині біля порту Йокогама в Японії, зросла до 70.

“Японія повідомила про ще шість випадків серед 3700 пасажирів і членів екіпажу на карантинному круїзному судні Diamond Princess, в результаті чого число заражень на судні зросла до 70”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що серед заражених коронавірусом – члени екіпажу (чотири філіппінця і один українець) і один 70-річний громадянин США.

Раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань, де стався спалах коронавируса, з’явилися перші жертви серед хворих іноземців.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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