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Кива про брифінг щодо підозри Медведчуку: «Якщо на паркані «х*й» написано, це не значить, що туди баби кидаються»

Народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива, котрий нещодавно захистив кандидатську дисертацію, прокоментував брифінг правоохоронців щодо оголошення підозр його однопартійцям Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Середа, 12 травня 2021, 21:34

Заяву з цього приводу Кива зробив під час спільного з однопартійцями візиту до Офісу генпрокурора, повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.

12 травня нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли до Офісу генерального прокурора для отримання підозри.

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Ілля Кива, який нещодавно захистив наукову дисертацію, відповідаючи на запитання журналістів щодо згаданого брифінгу правоохоронців сказав:

“Брифінг… Ні, я брифінг чув. Але річ у тім… Послухайте… Знаєте… Можна, я вам хочу сказати… На паркані інколи “х*й” написано, але це не значить, що туди баби кидаються. Ви зрозуміли? Казати можна що завгодно”.

За словами очільника Служби безпеки України Івана Баканова, народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак переховується на території Росії. Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають. Однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін запевняв, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр Медведчуку та Козаку “помстою та розправою”.

  • Нагадаємо, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”. Однак про підозру у пов’язаних з цим злочинах йому не оголосили. Очільники Офісу генпрокурора та Служби безпеки України розповіли, чому немає підозри у фінансуванні тероризму.
Теги: Віктор Медведчук, Іван Баканов, Ілля Кива, Ірина Венедіктова, Офіс генпрокурора, підозра, СБУ, Тарас Козак

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