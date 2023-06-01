Мер Києва Віталій Кличко зауважив, що на даний час неможливо встановити, чи дійсно під час повітряної тривоги у столиці укриття у поліклініці Деснянського району було зачиненим.

Джерело: Суспільне

За словами Кличка, розслідування повинно встановити, чи дійсно укриття у поліклініці Деснянського району було зачинене у момент повітряної тривоги.

Як пояснив очільник столиці, зараз встановити це неможливо, оскільки у медзакладі вибуховою хвилею вибило всі двері.

Кличко також додав, що розпорядився додатково перевірити доступ до всіх укриттів у Києві.

Окрім цього Кличко повідомив оновлені дані щодо кількості постраждалих у столиці – кількість загиблих не змінилась, їх троє (дві жінки та 9-річна дівчинка загинули біля укриття), а от кількість постраждалих зросла до 16, з яких 7 госпіталізовані.

Також у коментарі Суспільному керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Єфімов повідомив, що охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Раніше директор департаменту безпеки Києва Ткачук та міський голова Кличко повідомляли, що він перебуває в лікарні з пораненням.

Також один з місцевих мешканців розповів, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, — за його словами, той мав ознаки сп’яніння.

Що передувало?

Під час нічного ракетного обстрілу Києва 1 червня загинуло троє осіб. Серед загиблих – жінка, яка намагались заховатись в укритті. Її чоловік Ярослав розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом з дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

У цей момент біля укриття впали уламки збитої ракети, внаслідок чого його дружина загинула.

Мер Києва Віталій Кличко зреагував на інформацію киян про те, що під час сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці укриття були зачиненими і наголосив, що всі дії, щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні.

Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Постійна Комісія Київради з питань охорони здоров’я і соціальної політики збереться на термінове засідання. Під час неї порушать питання безпеки і доступу до укриттів у медичних закладах столиці.

ДОВІДКА: Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб – середник двоє дітей – та ще понад десять осіб зазнали поранень.

Уламки ракет завади серйозних руйнувань у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.