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Коболєв вважає, що ще є шанс зупинити «Північний потік – 2»

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що ще є шанс зупинити "Північний потік – 2".

Четвер, 17 червня 2021, 14:10

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Page.

Так, коментуючи те, що найближчим часом почне працювати “Північний потік – 2”, і Україна опиниться в ситуації, коли значна частка російського газу не транспортуватиметься через нашу ГТС, Коболєв сказав:

“Я вважаю, що досі є шанс цей газопровід зупинити. Це важко, але шанс є”.

Ексочільник “Нафтогазу” пояснив, що коли він почав займатися питанням цього газопроводу, йому так само всі говорили, що “Північний потік – 2” запрацюває вже найближчим часом.

“Коболєв, це вже справа зроблена, забудь про це. Мені таке багато людей говорили як із Європи, так і з Америки. Але тим не менше, як бачите, є і були ефективні шляхи, якими користувались, щоб його зупинити. Якщо це відбудеться, мені навіть важко уявити, якими механізмами ми зможемо компенсувати аспект військової загрози. У мене на це питання поки що відповіді немає. Що стосується економічних компенсаторів, там є багато варіантів, над ними треба працювати. Але я вважаю, що запуск цього газопроводу буде великою поразкою, і сподіваюсь, що вона не відбудеться”, – наголосив він.

“Північний потік-2” і зняття санкцій: що відомо?

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладку труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

У березні цього року віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Європа не потребує німецько-російського газопроводу “Північний потік-2”.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Проте днями стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкта Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Натомість Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.

Маттіас Варніг підтвердив, що США дійсно відмовилися від санкцій щодо компанії-оператора.

У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

20 травня 14 сенаторів-республіканців внесли законопроєкт, який передбачає відновлення санкцій проти суб’єктів, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік-2”.

  • Верховна Рада України затвердила звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом санкцій проти “Північного потоку-2”. Зокрема, нардепи закликали до застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проєкту, у тому числі “Nord Stream AG.
Теги: Коболєв, Нафтогаз, Північний потік-2

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