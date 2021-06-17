Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що ще є шанс зупинити "Північний потік – 2".

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Page.

Так, коментуючи те, що найближчим часом почне працювати “Північний потік – 2”, і Україна опиниться в ситуації, коли значна частка російського газу не транспортуватиметься через нашу ГТС, Коболєв сказав:

“Я вважаю, що досі є шанс цей газопровід зупинити. Це важко, але шанс є”.

Ексочільник “Нафтогазу” пояснив, що коли він почав займатися питанням цього газопроводу, йому так само всі говорили, що “Північний потік – 2” запрацюває вже найближчим часом.

“Коболєв, це вже справа зроблена, забудь про це. Мені таке багато людей говорили як із Європи, так і з Америки. Але тим не менше, як бачите, є і були ефективні шляхи, якими користувались, щоб його зупинити. Якщо це відбудеться, мені навіть важко уявити, якими механізмами ми зможемо компенсувати аспект військової загрози. У мене на це питання поки що відповіді немає. Що стосується економічних компенсаторів, там є багато варіантів, над ними треба працювати. Але я вважаю, що запуск цього газопроводу буде великою поразкою, і сподіваюсь, що вона не відбудеться”, – наголосив він.