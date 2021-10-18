Кілька областей України вже потрапили до "червоної" зони карантину. Масові заходи, робота кіно і театрів, музеїв, ТРЦ, закладів харчування, ринків тощо у "червоній" зоні можливі тільки в разі, якщо всі учасники або відвідувачі щеплені і мають "зелені" сертифікати.

#Букви розповідають, коли і як в Україні перевірятимуть ці сертифікати.

Що таке СOVID-сертифікати?

Щеплені проти коронавірусу громадяни України можуть отримати сертифікати кількох видів: міжнародні та внутрішні (“жовтий” та “зелений”).

Внутрішні сертифікати містять інформацію про щеплення його власника проти коронавірусної хвороби. “Жовтий” сертифікат можна отримати після введення першої з двох доз дводозної вакцини, “зелений” — після проходження повного курсу імунізації.

Отримати COVID-сертифікат можливо тільки на порталі або через мобільний застосунок “Дія”. Про те, як це зробити — в матеріалі.

За необхідності сертифікат можна завантажити та видрукувати.

Коли потрібні сертифікати?

З 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки. Понад 10 областей вже знаходяться в “помаранчевій” зоні. Ще 5 — в “червоній”.

У разі введення “жовтої” зони навчальні заклади можуть працювати тільки в разі наявності у 80% працівників “жовтих” та “зелених” сертифікатів. Те саме правило діє і для масових заходів, спортзалів, кінотеатрів, басейнів тощо. Всі учасники або відвідувачі та 80% організаторів та працівників мають мати “жовті” або “зелені” сертифікати. Ці правила зберігаються і в “помаранчевій” зоні.

У разі введення “червоної” зони заклади освіти можуть працювати тільки за наявності “зелених” сертифікатів у всіх працівників. Масові заходи, робота кіно і театрів, музеїв, ТРЦ, закладів харчування, ринків тощо у “червоній” можливі також тільки в разі, якщо всі учасники або відвідувачі щеплені та мають “зелені” сертифікати.

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).

Хто і коли перевірятиме сертифікати?

Перевіряти наявність сертифікатів мають організатори подій, власники приміщень, перевізники тощо. При цьому тільки працівники органів, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням обмежувальних заходів в Україні (Держпродспоживслужба, Центри контролю та профілактики хвороб на місцях, поліція тощо), мають право перевіряти COVID-сертифікати на справжність.

За словами заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, поліціянти, патрульні, працівники Держпродспоживслужби розпочнуть перевірку сертифікатів з 21 жовтня.

Для цього вони за допомогою спеціального програмного забезпечення скануватимуть QR коди на сертифікатах.

У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити — інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.

Підроблені сертифікати

Якщо під час перевірки сертифікату буде виявлено, що він підроблений, власника можуть притягнути до відповідальності.

За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання — від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

Карається законом і виготовлення та збут підроблених довідок та сертифікатів. Передбачене покарання від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.