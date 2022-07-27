Комітет ВРУ підтримав постанову щодо призначення Костіна на посаду генпрокурора

Про це повідомила речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук у Telegram.
Сьогодні Зеленський запропонував призначити Андрія Костіна, народного депутата України від фракції “Слуга народу” та голову комітету Верховної Ради з питань правової політики на посаду генерального прокурора.
Зауважимо, що Андрій Костін — юрист, співзасновник та директор Адвокатської компанії “Право”. У 2019 році його обрали народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу”. У 2021 році Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але не пройшов співбесіду. Такі громадські організації, як Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Автомайдан та Трансперенсі Інтернешнл Україна не рекомендували кандидатуру Костіна.
Андрій Костін відповідальний у парламенті за судову реформу. Проте саме в період його керівництва комітетом судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відсторонив генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.
- Опісля в.о. генпрокурора Офіс президента призначив Олексія Симоненка, котрого у 2020 році Національне антикорупційне бюро звинуватило у “незаконному” втручанні в розслідування справи про корупцію.
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Нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс подання до Верховної Ради про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
- 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора України. За це виступили 264 народні депутати; тоді ж було звільнено Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.