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Комітет ВРУ підтримав постанову щодо призначення Костіна на посаду генпрокурора

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав поданий президентом України Володимиром Зеленським проєкт постанови "Про надання згоди на призначення Президентом України Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора".

Середа, 27 липня 2022, 12:36
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Про це повідомила речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук у Telegram.

Сьогодні Зеленський запропонував призначити Андрія Костіна, народного депутата України від фракції “Слуга народу” та голову комітету Верховної Ради з питань правової політики на посаду генерального прокурора.

Зауважимо, що Андрій Костін — юрист, співзасновник та директор Адвокатської компанії “Право”. У 2019 році його обрали народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу”. У 2021 році Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але не пройшов співбесіду. Такі громадські організації, як Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Автомайдан та Трансперенсі Інтернешнл Україна не рекомендували кандидатуру Костіна.

Андрій Костін відповідальний у парламенті за судову реформу. Проте саме в період його керівництва комітетом судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Теги: Володимир Зеленський, "Слуга Народу", Андрій Костін, Верховна Рада, Генеральний прокурор, Генпрокуратура України, комітет ВРУ

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