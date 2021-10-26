За даними порталу державних закупівель Prozorro, ТОВ "Юкрейніан Фешн Груп", яке належить дружині генерального директора концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва Ользі Гусєвій, отримало державне замовлення на 2 мільйони 400 тисяч гривень на виготовлення відеоконтенту та розповсюдження його в соцмережах (у лідерів думок та публічних людей).

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Створення відеоконтенту та його розміщення у блогерів мало бути здійсненим задля реалізації проєкту “Активні парки – локації здорової України”, започаткованого на підставі указу президента Володимира Зеленського № 574/2020 від 17 грудня 2020 року.

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Закупівля була здійснена без проведення публічних торгів — в одного учасника за переговорною процедурою. Це стало можливим завдяки змінам, внесеним до Закону України “Про публічні закупівлі”, згідно з якими замовникам, визначеним Кабінетом Міністрів України, надали право здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення святкування 30-ї річниці незалежності України, за переговорною процедурою, без проведення торгів між кількома претендентами.

Єдиним учасником та переможцем стало ТОВ “Юкрейніан Фешн Груп”, яке, за даними сервісу доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, належить Гусєвій Ользі Олександрівні. Згідно з декларацією генерального директора концерну “Укроборонпром” Юрія Гусєва, Ольга Олександрівна Гусєва є його дружиною.

Замовником послуг з виготовлення відеоконтенту для програми “Активні парки” та розміщення його у блогерів є Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” — державний заклад, підпорядкований Міністерству молоді та спорту України. За умовами договору, укладеного між ВЦФЗН “Спорт для всіх” та ТОВ “Юкрейніан Фешн Груп”, останнє зобов’язується виконати роботи та надати послуги згідно зі специфікацією до договору, а замовник — сплатити виконавцю 2 мільйони 400 тисяч гривень. Договір та специфікація до нього також розміщені на порталі Prozorro.

Зокрема, виконавець зобов’язується здійснити аналіз авдиторії, створити медіаплани розміщення контенту, розробити сценарій, відзняти та змонтувати відео, розмістити створений контент на офіційній сторінці та сторінках блогерів у Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, месенджерах Telegram та Viber.

Зокрема, за розміщення контенту в соцмережах державний заклад погодився заплатити 168 тисяч гривень (публікація в дописах та “сторіс”, розміщення на сторінках “лідерів думок”). За підготовку “вірусних” відео — 48 тисяч гривень. Аналітика обійдеться у 65 тисяч гривень (сумарно). На організацію прес турів для представників ЗМІ передбачено ще 45 тисяч гривень.

Слід зауважити, що у специфікації окремо зазначена послуга з адаптації відеоконтенту до вимог соцмереж (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok), вартістю 48 тисяч гривень, хоча вище уже вказано послугу з монтажу відеоконтенту до форматів соцмереж, вартістю 100 тисяч гривень, яка за своїм змістом включає адаптацію контенту до вимог соцмереж. Окремим рядком специфікації передбачене і розміщення посилань у відео (вартість 72 тисячі гривень), що є елементом адаптації контенту до формату соцмереж. Пошук локацій та реквізиту для знімання також оплачуються окремо, вони котуватимуть державі 48 тисяч та 40 тисяч гривень відповідно.

Так само окремими рядками витрат вказані створення “обкладинок” та концепцій оформлення відеороликів, вартістю 20 тисяч гривень, хоча ці роботи є частиною процесу монтажу відео. При цьому, послугу з розроблення “концепції візуального оформлення відеороликів згідно з брендбуком проєкту” у специфікації вказано двічі, пунктами 18 та 39, вартістю 8 тисяч та 19 тисяч гривень відповідно.

Є й такі послуги як підбір груп у Facebook для розповсюдження відеоконтенту (вартістю 48 тисяч гривень) та “сприяння збільшенню охоплення контенту шляхом стимулювання обговорення серед користувачів”, за яку державний замовник погодився заплатити 68 тисяч гривень. Окремо передбачена плата за підготовку та публікацію коментарів до відео — 56 тисяч гривень. Адміністрування контенту та надання відповідей користувачам при цьому є окремим рядком витрат, за це передбачена плата у розмірі 60 тисяч гривень.

Специфікацією до договору передбачено й підготовку тез та повідомлень для подальшого розповсюдження “лідерами думок”, публічними особами та командою проєкту. За цю послугу державний заклад погодився заплатити 24 тисячі гривень. Створення промороликів за участю “лідерів думки”, публічних осіб та команди проєкту обійдеться державному закладу ще у 100 тисяч гривень. Окремо оплачуються послуги блогерів — 336 тисяч гривень.

На сторінці проєкту “Активні парки” можна знайти як “власні” відеоролики за участі блогерів, спортсменів, публічних осіб, зірок кіно- та шоу-бізнесу, так і поширені з їх особистих сторінок. Зокрема, до просування програми президента Володимира Зеленського, як представляють ініціативу “Активні парки” на сторінці проєкту в Instagram, долучились телеведуча Юлія Зорій, фітнес-тренер Вадим Данильченко, телеведуча Даша Трегубова, учасник шоу “Холостяк” Михайло Заливако, акторка Наталка Денисенко, акторка Яніна Андрєєва,

гімнастка Лілія Подкопаєва, борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, дзюдоїст Яків Хаммо,

шеф-кухар та кулінарний блогер Євген Клопотенко, модельєр Андре Тан, співачки Анастасія Приходько та Вікторія Смеюха (НеАнгели), ведуча “Русского Радио” Валерія Товстолес, фотомодель Вікторія Маре,

зірка “Жіночого кварталу” Еліна Мбані, сценарист “Квартал 95” Юрій Великий,

а також артист Євген Кошовий, який знявся у відеоролику з іншими учасниками програми.

Крім того, “сторіс” з тегом сторінки “Активні парки” в Instagram розмістила блогерка та амбасадорка бренду косметики Yves Rocher в Україні Олена Мандзюк, на особистій сторінці якої понад 1 мільйон підписників.

Після того, як деякі користувачі соцмережі висловили невдоволення тим, що кошти держбюджету витрачають на рекламу програми президента у блогерів, Олена Мандзюк заявила, що опублікувала свої “сторіс” безкоштовно, з огляду на свою громадянську позицію, додавши частину скриншоту листування з невідомою особою, яку блогерка назвала “куратором державного проєкту”.