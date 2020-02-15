Кількість летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 за добу зросла на 143, склавши 1523 в цілому.

#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю заявила про той, що кількість смертельних випадків внаслідок зараження коронавируса досягло позначки 1523, яка що на 143 більше ніж минулої доби.

Тільки на території епіцентру поширення коронавірусу, в провінції Хубей, було зафіксовано 139 смертельних випадків.

В цілому, на території материкового Китаю, за добу зафіксували 2641 новий випадок зараження коронавірусом.

Таким чином, загальна кількість інфікованих досягла 66 тисяч 492 осіб.

У той же час карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса свідчить про 67 тисяч 88 випадків зараження.

У всьому світі зареєстровано 1526 смертей.

Повністю вилікувалися і виписані з лікарень 8279 осіб.

Загальна динаміка зараження коронавірусом і летальних випадків пішла на спад.

Китайських гімнасток не пустили на чемпіонат світу в Австралії

Китайські гімнастки вийшли з чемпіонату світу в Австралії через заборону на в’їзд через спалах коронавірусу.

Збірна Китаю зі спортивної гімнастики повинна була вступити на чемпіонаті світу наступного тижня в Мельбурні.

Обмеження на в’їзд іноземних громадян з Китаю були введені на початку лютого і продовжені ще на тиждень у четвер.

Це продовження фактично виключає участь Китаю в чемпіонаті світу 20-23 лютого, який пропонує кваліфікаційні бали для Олімпійських ігор в Токіо в цьому році.

В Японії підтвердили чотири нових випадки зараження коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров’я підтвердили інформацію про чотири нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Вірусом заразилася 60-річна жінка-водій таксі, яка перевозила пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess.

Ще два випадки зафіксували у Токіо. Там заражені контактували з водієм таксі.

Четвертий випадок – зараження 70-річного чоловіка, який проходив лікування в тій же лікарні, де раніше підтвердився випадок зараження у одного з лікарів.

На даний момент загальна кількість інфікованих коронавірусом в Японії збільшилася до 254 осіб. З них 219 випадків на лайнері Diamond Princess і 35 випадків на території країни.

В Єгипті зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

На території Єгипту було підтверджено перший випадок захворювання новим коронавірусом.

ВООЗ підтвердила інформацію Міністерства охорони здоров’я та народонаселення Єгипту щодо першого випадку інфікування новим коронавірусом на території держави. Повідомляється, що мова йде про іноземного громадянина.

“Це іноземний громадянин, якого перевезли до лікарні для ізоляції, подальшого спостереження і перевірки стану здоров’я. На даний момент у нього не виявлено симптоми захворювання, а його стан повністю стабільний”, – йдеться в повідомленні.

Плазму крові видужалих від коронавірусу використовуватимуть для лікування тяжкохворих

Державні фармакологічні виробники Китаю збирають плазму крові людей, які видужали після коронавірусу, щоб використовувати її для лікування важкохворих.

Медики дослідили плазму людей, які перехворіли на коронавірус, встановивши, що в ній є потужні антитіла, за допомогою яких можна вилікувати тяжкохворих пацієнтів. Наприклад, перший експеримент показав, що з 8 лютого за допомогою плазми вдалося поставити на ноги десятьох важкохворих пацієнтів.

Стан пацієнтів, яким вводили плазму, покращився протягом доби. У них збільшився рівень кисню в крові і знизився рівень запалення.

У зв’язку з цим медики закликали тих, хто вилікувалися від коронавірусу, здавати кров.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька заявила, що українці, які досі знаходяться в китайському місті Ухань (провінція Хубей), епіцентрі спалаху смертельного коронавірусу, будуть евакуйовані і прибудуть в Україну 19 лютого.

“З нашими громадянами в Ухані МЗС комунікує, має чат, де вони спілкуються. Мінінфраструктури відповідає за доставку й авіаборт. Є оперативний штаб в Уряді, який вирішує питання виділення коштів, прийняття всіх необхідних рішень. Затримки немає. Має місце розмірена, розважлива процедура прийняття рішень, для того щоб забезпечити прибуття українських громадян в Україну. Але в той же час – дати можливість всім почувати себе в безпеці від можливого поширення захворювання, яке зараз в Китаї”, – розповіла Скалецька.

Вона уточнила, що на борт літака візьмуть тільки українців без симптомів коронавірусу.

Кабінет міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що епідемія коронавірусу в Китаї надає Україні можливість для збільшення експорту металургійної продукції.

“Насправді тут є певні можливості для України. Я навіть сказав би … Ну, так не можна говорити, у наших друзів епідемія … Але те, що у них зупиняється виробництво, це для нас важливо. Китай, можливо, буде споживати менше продуктів металургії. Основна причина, чому металургійна промисловість виробила в цьому році менше, як раз в тому, що Китай виробляв більше. Той факт, що в деяких провінціях ті заводи можуть зупинитися, дає можливість для нас підняти експорт. Тому що світ буде заміщати це в інших місцях”, – заявив Милованов.

У свою чергу ведучий шоу Савік Шустер перервав репліку міністра, зазначивши, що “так краще не говорити, адже потім ще будуть цитувати де-небудь на англійській мові”, маючи на увазі, що ця репліка є вкрай некоректною.

Також Милованов висловив думку, що негативного впливу на економіку України через спалах коронавірусу не буде.