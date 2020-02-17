Про це повідомляє телеканал CNN.
Сто зі 105 загиблих вчора були з провінції Хубей, епіцентрі спалаху. У NHC заявив, що в неділю було підтверджено більш 1933 нових випадків зараження вірусом. Таким чином, загальне число випадків у Хубеї досягло 58 182.
У неділю було підтверджено 2048 випадків захворювання на материковому Китаї.
Влада заявила, що 10 844 пацієнта одужали і їх виписали з лікарні.
Глобальні підрахунки: у всьому світі зареєстровано понад 71 319 випадків зараження вірусом, з яких 70 548 – на материковому Китаї. Кількість загиблих у світі на даний час складає 1775 осіб, причому переважна більшість з них – у Китаї. За межами материкового Китаю було зареєстровано п’ять смертей: один у Гонконзі, один на Тайвані, один в Японії, один на Філіппінах і один у Франції.
Влада китайської провінції Хубей, що є центром спалаху смертельного коронавірусу, посилила обмеження на пересування.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків.
- В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку смертельного коронавірусу COVID-19.
- Українці, які досі знаходяться в китайському місті Ухань (провінція Хубей), епіцентрі спалаху смертельного коронавірусу, будуть евакуйовані і прибудуть до України 19 лютого.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 170 осіб.