За даними Національної комісії охорони здоров'я Китаю (NHC), жертвами коронавірусу на материковому Китаї в неділю стали 105 осіб.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Сто зі 105 загиблих вчора були з провінції Хубей, епіцентрі спалаху. У NHC заявив, що в неділю було підтверджено більш 1933 нових випадків зараження вірусом. Таким чином, загальне число випадків у Хубеї досягло 58 182.

У неділю було підтверджено 2048 випадків захворювання на материковому Китаї.

Влада заявила, що 10 844 пацієнта одужали і їх виписали з лікарні.

Глобальні підрахунки: у всьому світі зареєстровано понад 71 319 випадків зараження вірусом, з яких 70 548 – на материковому Китаї. Кількість загиблих у світі на даний час складає 1775 осіб, причому переважна більшість з них – у Китаї. За межами материкового Китаю було зареєстровано п’ять смертей: один у Гонконзі, один на Тайвані, один в Японії, один на Філіппінах і один у Франції.

Влада китайської провінції Хубей, що є центром спалаху смертельного коронавірусу, посилила обмеження на пересування.

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