Станом на 6 березня в Україні підтверджено понад 9 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже втричі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 9 144 людей: зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 3309 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

Протягом доби померли 156 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 26 919 людей. Одужали за добу 3351 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 1 млн 194 тис. 373 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 394 061 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 81 333 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 101 тис. 358 ПЦР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 682 випадки за добу; всього виявлено 141 598 випадків – 2753 людини померли, 96 287 одужали;

• Вінницька область – 714 випадків за добу; всього зафіксовано 40 597 випадків – 706 людей померли, 28 651 одужали;

• Волинська область – 195 випадків за добу; всього діагностовано 41 131 випадок – 655 людей померли, 37 517 одужали;

• Дніпропетровська область – 488 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 75 664 випадки – 2033 пацієнта померли, 69 076 одужали;

• Донецька область – 193 випадки за добу; за весь час виявлено 48 505 випадків – 1076 людей померли, 44 784 одужали;

• Житомирська область – 749 випадків за добу; всього зафіксовано 54 298 випадків – 874 пацієнта померли, 45 225 одужали;

• Закарпатська область – 665 випадків за добу; всього підтверджено 43 504 випадки – 982 пацієнта померли, 32 116 одужали;

• Запорізька область – 188 випадків за добу; всього діагностовано 70 598 випадків – 1210 людей померли, 65 871 одужали;

• Івано-Франківська область – 676 випадків за добу; за час епідемії виявлено 68 437 випадків – 1244 пацієнта померли, 50 860 одужали;

• Київська область – 595 випадків за добу; всього зафіксовано 78 263 випадки – 1286 людей померли, 70 325 одужали;

• Кіровоградська область – 47 випадків за добу; за весь час підтверджено 10 951 випадок – 383 пацієнта померли, 8171 одужав;

• Луганська область – 35 випадків за добу; всього виявлено 15 204 випадки – 476 людей померли, 14 117 одужали;

• Львівська область – 531 випадок за добу; всього діагностовано 81 752 випадки – 2320 пацієнтів померли, 70 760 одужали;

• Миколаївська область – 337 випадків за добу; всього зафіксовано 43 485 випадків – 808 людей померли, 37 719 одужали;

• Одеська область – 375 випадків за добу; всього діагностовано 87 957 випадків – 1468 пацієнтів померли, 79 738 одужали;

• Полтавська область – 112 випадків за добу; за весь час підтверджено 47 038 випадків – 999 людей померли, 42 911 одужали;

• Рівненська область – 198 випадків за добу; за час епідемії виявлено 49 880 випадків – 637 людей померли, 47 250 одужали;

• Сумська область – 194 випадки за добу; всього зафіксовано 49 584 випадки – 694 людини померли, 46 498 одужали;

• Тернопільська область – 357 випадків за добу; за весь час діагностовано 43 974 випадки – 619 людей померли, 39 362 вилікувалися;

• Харківська область – 522 випадки за добу; всього виявлено 86 127 випадків – 1636 людей померли, 77 696 одужали;

• Херсонська область – 62 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 21 939 випадків – 651 пацієнт помер, 20 409 одужали;

• Хмельницька область – 376 випадків за добу; за весь час діагностовано 49 708 випадків – 915 людей померли, 45 454 одужали;

• Черкаська область – 143 випадки за добу; всього виявлено 49 517 випадків – 655 людей померли, 46 209 одужали;

• Чернівецька область – 522 випадки за добу; всього підтверджено 57 837 випадків – 1070 людей померли, 45 867 одужали;

• Чернігівська область – 188 випадків за добу; за весь час діагностовано 36 513 випадків – 769 людей померли, 31 500 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 5 березня в Україні було щеплено 3277 людей. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 15 758 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 5 березня:

• Вінницька область – 220 щеплень;

• Волинська область – 70 щеплень;

• Дніпропетровська область – 310 щеплень;

• Донецька область – 360 щеплень;

• Житомирська область – 40 щеплень;

• Закарпатська область – 40 щеплень;

• Запорізька область – 80 щеплень;

• Івано-Франківська область – 135 щеплень;

• Київська область – 140 щеплень;

• Кіровоградська область – 40 щеплень;

• Луганська область – 163 щеплення;

• Львівська область – 130 щеплень;

• м. Київ – 100 щеплень;

• Миколаївська область – 40 щеплень;

• Одеська область – 240 щеплень;

• Полтавська область – 80 щеплень;

• Рівненська область – 150 щеплень;

• Сумська область – 60 щеплень;

• Тернопільська область – 260 щеплень;

• Харківська область – 80 щеплень;

• Херсонська область – 90 щеплень;

• Хмельницька область – 50 щеплень;

• Чернівецька область – 110 щеплень;

• Чернігівська область – 30 щеплень;

• Черкаська область – 259 щеплень.

За добу найбільша кількість вакцинованих зафіксована у Донецькій області (360 щеплень). За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплень зроблена у Донецькій області (1 470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення).