Про це повідомляють #Букви.
На його заяву вже відреагував мер Харкова Ігор Терехов, запевнивши, що Харків – це Україна, і Росії його окупувати не дозволять. А також колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який наголосив, що “це не серіал та не спектакль”, попросивши президента бути обережнішим зі словами.
Користувачам соцмереж не сподобався той факт, що президент назвав Харків “підконтрольним уряду України”. На їхню думку, фраза може викликати відчуття ніби Харків — не українське місто.
Також людей не втішило, що замість того, аби заспокоїти український народ під час загрози можливого вторгнення з боку Російської Федерації та закликати до боротьби з ворогом, Зеленський припускає окупацію міста. У численних дописах зазначено, що наявність родичів на території РФ не є підставою для окупації міста, а також фактом того, щоб не вважати його Україною.
У нещодавньому зверненні Зеленський спрогнозував, що у майбутньому в Україні будуть, “як завжди” будувати танки та літаки, навесні “шашлик на природі”, влітку “ЗНО та планова відпустка”. Користувачі соцмереж згадали й цю заяву, пов’язавши її з твердженням президента про Харків у саркастичній формі.
- Раніше в офіційному зверненні Володимир Зеленський закликав українців не панікувати на тлі загострення ситуації навколо кордонів України через агресивні дії Росії. Користувачі соцмереж гостро відреагували на це.
- Також після завершення переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що офіційні особи Росії ніколи не погрожували народові України.
- Відомо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії матиме катастрофічні наслідки не лише для України, а й усієї Європи. Зокрема йдеться про багато крові та мільйони біженців.