Ракети, літаки, ракети, торпеди, бомби. РФ продовжувала купувати зброю в ЄС принаймні до 2020 року. Згідно з публічними даними, десять держав-членів експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро, попри ембарго. Частина цієї зброї могла бути використана проти України.

Про це свідчать дані, проаналізовані Investigate Europe.

Версальський саміт минулого тижня показав, як Європейський Союз намагається об’єднатися після російського нападу на Україну.

Водночас трохи більше як рік тому Путін і його армія все ще були хорошими клієнтами європейської збройової промисловості. За даними офіційної Робочої групи Ради з експорту звичайних озброєнь (COARM), проаналізованих Investigate Europe, третина країн-членів Європейського Союзу експортувала зброю до РФ.

Ці дані з усіх офіційних реєстрів експорту зброї ЄС-27 показують, що в період з 2015 по 2020 рік щонайменше 10 країн-членів ЄС експортували до РФ зброї на загальну суму 346 мільйонів євро. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія – різною мірою – продали РФ “військове обладнання”.

Дослідження свідчить, що термін “військова техніка” є широким і може включати ракети, бомби, торпеди, гармати та ракети, наземні транспортні засоби та кораблі.

Попри рішення щодо ембарго Європейського Союзу, яке забороняє продаж зброї РФ і було прийнято після анексії Криму та проголошення сепаратистських республік в ОРДЛО, – торгівля зброєю тривала.

Багато країн ЄС, які експортували зброю до РФ, скористалися юридичною лазівкою. Робоча група з експорту звичайних озброєнь Ради відповіла на запитання IE, пояснивши, що “ембарго ЄС на озброєння містить такі винятки: контракти, укладені до 1 серпня 2014 року, або допоміжні контракти, необхідні для виконання таких контрактів. Цифри, які ви знайдете в базі даних, повинні підпадати під це звільнення. Держави-члени відповідають за дотримання ембарго на постачання зброї та спільної позиції ЄС”. Ось чому, підсумовує COARM, “держави-члени не озброюють РФ”.

Проте висновок не такий простий. Старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) Сімон Веземан розрізняє звичайну економічну торгівлю та експорт зброї. “Зброя є частиною нашої зовнішньої, а не економічної політики. Головне — політичні причини”.

Згідно з даними COARM, після 2014 року країни-члени випустили понад тисячу ліцензій на операції зі зброєю, у той час, як лише сотні отримали відмову. І на вершині списку європейських експортерів – Франція.

Франція продала РФ військової техніки на 152 млн євро. Цифра, підтверджена аналізом Investigate Europe, ставить Францію далеко попереду своїх сусідів, експортуючи 44% європейської зброї до РФ. Кількість ліцензій, виданих Францією, різко зросла у 2015 році, одразу після ембарго.

На запит IE 4 березня, Міністерству збройних сил знадобилося 11 днів, щоб відповісти, що Франція зобов’язується “дуже суворо застосовувати” ембарго 2014 року. Ракети, торпеди та бомби, продані РФ за останні п’ять років, є “залишковим потоком, що виник у результаті минулих контрактів і який поступово згас”, – запевняє французький уряд.

Німеччина експортувала до РФ військової техніки на 121,8 млн євро. Це становить 35% усього експорту. В основному він складався з криголамних суден, але також містив гвинтівки та машини “особливого захисту”. Уряд Німеччини не відповів на запитання Investigate Europe з цього приводу.

Німецький експорт позначений як “подвійне використання”. Ось чому навіть німецькі політики, які критикують експорт зброї, і пацифістські неурядові організації не вважають експорт законним порушенням ембарго.

На третьому місці в списку експортерів за даними COARM розмістилась Італія, яка продала РФ військової техніки на 22,5 млн євро в період з 2015 по 2020 рік. Перший великий контракт був підписаний у 2015 році, коли уряд Маттео Ренці дозволив італійській компанії Iveco продати РФ наземних транспортних засобів на суму 25 мільйонів євро.

Після 2015 року потік зброї та боєприпасів, що експортуються в РФ з Італії, зменшився, щоб знову збільшитися у 2021 році. У період із січня по листопад 2021 року Італія поставила “озброєння та боєприпаси” на суму у 21,9 мільйона євро, що містило “загальну зброю”, таку як гвинтівки, пістолети, боєприпаси та аксесуари.

Дивлячись на те, що інші країни-члени експортували до РФ в цей період, деякі з них також мали постійний потік експорту, хоча й у значно менших масштабах, ніж великі постачальники. Чеська Республіка експортувала “літаки, легші за повітряні транспортні засоби, безпілотні літальні апарати, авіадвигуни та авіаційне обладнання” щороку в період з 2015 по 2019 рік.

Австрія також продовжувала щороку експортувати в РФ військову техніку, “гладкоствольну зброю калібром менше 20 мм, інше озброєння та автоматичну зброю калібру 12,7 мм”, а також “пристрої для встановлення боєприпасів і запалів, а також спеціально розроблені компоненти”.

Болгарія мала дві угоди у 2016 і 2018 роках щодо експорту “військових суден спеціального військово-морського обладнання, аксесуарів, компонентів” і технологій для “розробки, виробництва, використання” предметів, контрольованих у Єдиному списку військового ЄС, вартістю 16,5 млн євро. Фінляндія, Іспанія, Словаччина та Хорватія в попередні роки мали по одному експорту до РФ, значно меншого обсягу.

Водночас Європа не єдина, хто має справу з протиріччями щодо свого експорту. За даними SIPRI щодо експорту зброї, є ще дивніший факт: не лише ЄС продавав зброю після анексії Криму – РФ також залишалася другим за величиною ринком експорту зброї з України.