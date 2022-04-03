Про це свідчать дані, проаналізовані Investigate Europe.
Версальський саміт минулого тижня показав, як Європейський Союз намагається об’єднатися після російського нападу на Україну.
Водночас трохи більше як рік тому Путін і його армія все ще були хорошими клієнтами європейської збройової промисловості. За даними офіційної Робочої групи Ради з експорту звичайних озброєнь (COARM), проаналізованих Investigate Europe, третина країн-членів Європейського Союзу експортувала зброю до РФ.
Ці дані з усіх офіційних реєстрів експорту зброї ЄС-27 показують, що в період з 2015 по 2020 рік щонайменше 10 країн-членів ЄС експортували до РФ зброї на загальну суму 346 мільйонів євро. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія – різною мірою – продали РФ “військове обладнання”.
Дослідження свідчить, що термін “військова техніка” є широким і може включати ракети, бомби, торпеди, гармати та ракети, наземні транспортні засоби та кораблі.
Попри рішення щодо ембарго Європейського Союзу, яке забороняє продаж зброї РФ і було прийнято після анексії Криму та проголошення сепаратистських республік в ОРДЛО, – торгівля зброєю тривала.
Багато країн ЄС, які експортували зброю до РФ, скористалися юридичною лазівкою. Робоча група з експорту звичайних озброєнь Ради відповіла на запитання IE, пояснивши, що “ембарго ЄС на озброєння містить такі винятки: контракти, укладені до 1 серпня 2014 року, або допоміжні контракти, необхідні для виконання таких контрактів. Цифри, які ви знайдете в базі даних, повинні підпадати під це звільнення. Держави-члени відповідають за дотримання ембарго на постачання зброї та спільної позиції ЄС”. Ось чому, підсумовує COARM, “держави-члени не озброюють РФ”.
Проте висновок не такий простий. Старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) Сімон Веземан розрізняє звичайну економічну торгівлю та експорт зброї. “Зброя є частиною нашої зовнішньої, а не економічної політики. Головне — політичні причини”.
Згідно з даними COARM, після 2014 року країни-члени випустили понад тисячу ліцензій на операції зі зброєю, у той час, як лише сотні отримали відмову. І на вершині списку європейських експортерів – Франція.
Франція продала РФ військової техніки на 152 млн євро. Цифра, підтверджена аналізом Investigate Europe, ставить Францію далеко попереду своїх сусідів, експортуючи 44% європейської зброї до РФ. Кількість ліцензій, виданих Францією, різко зросла у 2015 році, одразу після ембарго.
На запит IE 4 березня, Міністерству збройних сил знадобилося 11 днів, щоб відповісти, що Франція зобов’язується “дуже суворо застосовувати” ембарго 2014 року. Ракети, торпеди та бомби, продані РФ за останні п’ять років, є “залишковим потоком, що виник у результаті минулих контрактів і який поступово згас”, – запевняє французький уряд.
Німеччина експортувала до РФ військової техніки на 121,8 млн євро. Це становить 35% усього експорту. В основному він складався з криголамних суден, але також містив гвинтівки та машини “особливого захисту”. Уряд Німеччини не відповів на запитання Investigate Europe з цього приводу.
Німецький експорт позначений як “подвійне використання”. Ось чому навіть німецькі політики, які критикують експорт зброї, і пацифістські неурядові організації не вважають експорт законним порушенням ембарго.
На третьому місці в списку експортерів за даними COARM розмістилась Італія, яка продала РФ військової техніки на 22,5 млн євро в період з 2015 по 2020 рік. Перший великий контракт був підписаний у 2015 році, коли уряд Маттео Ренці дозволив італійській компанії Iveco продати РФ наземних транспортних засобів на суму 25 мільйонів євро.
Після 2015 року потік зброї та боєприпасів, що експортуються в РФ з Італії, зменшився, щоб знову збільшитися у 2021 році. У період із січня по листопад 2021 року Італія поставила “озброєння та боєприпаси” на суму у 21,9 мільйона євро, що містило “загальну зброю”, таку як гвинтівки, пістолети, боєприпаси та аксесуари.
Дивлячись на те, що інші країни-члени експортували до РФ в цей період, деякі з них також мали постійний потік експорту, хоча й у значно менших масштабах, ніж великі постачальники. Чеська Республіка експортувала “літаки, легші за повітряні транспортні засоби, безпілотні літальні апарати, авіадвигуни та авіаційне обладнання” щороку в період з 2015 по 2019 рік.
Австрія також продовжувала щороку експортувати в РФ військову техніку, “гладкоствольну зброю калібром менше 20 мм, інше озброєння та автоматичну зброю калібру 12,7 мм”, а також “пристрої для встановлення боєприпасів і запалів, а також спеціально розроблені компоненти”.
Болгарія мала дві угоди у 2016 і 2018 роках щодо експорту “військових суден спеціального військово-морського обладнання, аксесуарів, компонентів” і технологій для “розробки, виробництва, використання” предметів, контрольованих у Єдиному списку військового ЄС, вартістю 16,5 млн євро. Фінляндія, Іспанія, Словаччина та Хорватія в попередні роки мали по одному експорту до РФ, значно меншого обсягу.
Водночас Європа не єдина, хто має справу з протиріччями щодо свого експорту. За даними SIPRI щодо експорту зброї, є ще дивніший факт: не лише ЄС продавав зброю після анексії Криму – РФ також залишалася другим за величиною ринком експорту зброї з України.
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