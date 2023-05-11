Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський запевнив, що в України є план "Б" на випадок остаточної зупинки роботи "зернового коридору" в межах "чорноморської ініціативи".

Про це він повідомив в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Завжди існує план “Б”. У цій ситуації він також є, проте зараз потрібно сконцентрувати свою увагу на плані “А”. Подивимося, які будуть результати”, – сказав міністр.

За словами Сольського, “чорноморська зернова ініціатива” була заблокована протягом двох днів поспіль. Російська сторона ігнорувала будь-які перевірки суден, що повинні були пройти “зерновим коридором”.

Водночас перспективи продовження “зернової угоди”, як відзначив Сольський, стануть відомими протягом кількох найближчих тижнів.

“У липні навіть за найгіршого сценарію залишки для вивезення з минулого сезону будуть невеликі. Паралельно проводиться багато роботи, є декілька сценаріїв, які будуть залучені у випадку найгірших ситуацій. Уряд не залишить ситуацію напризволяще, будемо реагувати”, – сказав міністр.

Додамо, що згідно з інформацією агентства Anadolu, роботу “чорноморського коридору” в межах “зернової ініціативи” знову відновлено завдяки зусиллям Туреччини.

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявляло, що Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила “зернову ініціативу”, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам “чорноморської угоди”.

Нагадаємо, чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.

При цьому представники України, Росії, Туреччини та Організації Об’єднаних Націй зустрінуться у Стамбулі 10 та 11 травня, щоб обговорити “зернову ініціативу”. Головною темою переговорів, як передбачається, буде подовження угоди з експорту української агропродукції Чорним морем, дія якої закінчується 18 травня.