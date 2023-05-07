Чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації "зернової угоди", яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.

Про це інформує The Guardian.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “чорноморської зернової ініціативи”.

Як повідомив заступник речника ООН Фархан Хак, регулярні щоденні перевірки раніше дозволених суден будуть здійснюватися до 18 травня – саме тоді закінчується термін дії чинної угоди.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що на 10 травня у нього запланована робоча поїздка до Москви, де він зустрінеться з Лавровим. Посадовці обговорять “зернову угоду”.

Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що у п’ятницю, 5 травня, заступники міністрів оборони України, Туреччини та Росії зустрінуться у Стамбулі для переговорів про подовження термінів “зернової ініціативи”.

Раніше повідомлялося, що переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить продовжити безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановано на 3 травня. У перемовинах планували взяти участь усі сторони.

Нагадаємо, що 23 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із “зернової угоди” у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.

Своєю чергою, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що у Босфорській протоці знаходиться ціла низка суден, які не можуть пройти перевірку через “саботування Росією “зернової ініціативи”.

“Нам відомо, що Росія відверто саботує дію “зернової угоди”. ООН, Туреччина та Україна співпрацюють з метою повноцінного поновлення “чорноморської ініціативи”. Станом на вчора, 1 травня, не зафіксовано жодного руху. Зараз у Босфорській протоці утворилася ціла черга із суден, які не можуть пройти перевірку”, – пояснив Братчук.

Варто відзначити, що через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.