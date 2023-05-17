Дію "зернової угоди", що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем, буде продовжена.

Джерело: Bloomberg

“Угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство із ключових портів через Чорне море, планують продовжити. Росія наразі погодилася залишитися в угоді”, – повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву турецьких посадовців.

За словами турецьких посадовців, очікується, що сьогодні, 17 травня, офіційні особи оголосять про продовження “зернової угоди”.

Натомість заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков не підтвердив інформацію щодо продовження “зернової угоди”, зазначивши, що наразі зарано давати коментарі щодо цього питання.

Нагадаємо, що минулого тижня Україна, Туреччина, ООН та Росія на зустрічі у Стамбулі не дійшли позитивного результату щодо продовження дії “зернового коридору” в межах “Чорноморської ініціативи” та домовилися провести переговори стосовно подальшої долі угоди найближчим часом.

“Сторони домовилися продовжити переговори за посередництва Туреччини на технічному рівні у чотиристоронньому форматі, щоб зернова угода змогла продовжити свою ефективну діяльність у найближчий період”, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини.

У відомстві наголосили, що дводенні переговори у Стамбулі були конструктивними.

Нагадаємо, чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.