російсько-українська війна
15:51 USAID передало «Укрзалізниці» 105 генераторів на 2,7 млн доларів
15:43 Уряд Китаю закликав посольства у Пекіні не використовувати зовнішні стіни будівель для підтримки України
15:33 Україна розглядає варіант припинення роботи «зернового коридору» через 3 дні
15:22 В енергосистемі України значно зменшився доступний обсяг потужності та резервів – «Укренерго»
14:59 У Канаді антикапіталістичне кафе, яке працювало за моделлю «плати, скільки можеш», закривається після року роботи
14:51 Суд не розглянув справу щодо «храму-кіоску» біля Десятинної церкви
14:47 На ЗАЕС росіяни посилили контроль над атомниками: працівникам заборонено спілкуватись між собою
14:37 У Грузії надали дозвіл ще одній авіакомпанії на прямі рейси з РФ
14:33 Внаслідок ворожих атак пошкоджень зазнала одна з теплоелектростанцій ДТЕК
14:15 Країни ЄС затвердили перші у світі правила регулювання криптовалюти
14:01 У Криму окупанти скасували останній дзвінок у школах для більшості учнів
13:46 Зеленський провів засідання Ставки: скоригували графік постачання озброєння
Партнерський матеріал
13:42 «Ви боретеся все життя» – у Нью-Йорку пройшла премʼєра документальної вистави про геноциди українців
13:33 В Одесі розслідують смерть двох 4-річних двійнят від отруєння невідомою речовиною
13:25 Помер чеський медик, важко поранений на Донбасі
13:15 Під час зустрічей з європейськими лідерами Зеленський отримав ще мільярди обіцяної допомоги – NYT
13:04 Під час масованої атаки РФ влучань в енергооб’єкти не зафіксовано – Міненерго
12:54 Близько половини українських переселенців працевлаштувалися в Естонії
12:52 Зіграти роль у новому фільмі «Супермен: Спадщина» може Ніколас Голт
12:15 Позиція США щодо надання Україні далекобійних ракет не змінилась – Пентагон
12:09 Година куріння кальяну завдає такої ж шкоди, як 100 цигарок — ВООЗ
12:08 В Україні за початок 2023 року зареєстровано у 9 разів більше шлюбів, ніж розлучень
Допомагають перемагати
11:55 Команда фільму «Мирний-21» переказала понад 295 тисяч гривень на зброю для ТрО
11:30 В РФ розкритикували Макрона через його заяву щодо зближення Росії та Китаю
11:24 ЗМІ: OpenAI готує випуск нової мовної моделі з відкритим кодом
11:23 Боррель назвав перепродаж Індією російської нафти порушенням санкцій
10:44 У Харкові собаці вперше встановили біоінтегрований протез
10:18 Всі ракети «Кинджал», випущені цієї ночі росіянами, летіли на Київ – Юрій Ігнат
10:06 15 травня росіяни 80 разів обстріляли Херсонщину: 6 людей поранено, серед них — підліток
09:59 Обстріли Харківщини: за добу загинуло двоє осіб, ще одна людина зазнала поранень
09:55 974 дитини постраждали внаслідок повномасштабної агресії РФ
09:32 ДСНС показали наслідки падіння уламків ракет у Києві

Україна розглядає варіант припинення роботи «зернового коридору» через 3 дні

Україна не виключає, що "зерновий коридор" в межах "чорноморської ініціативи" припинить своє функціонування 18 травня.

Вівторок, 16 травня 2023, 15:33
Підтримати

Про це пише Reuters.

Чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут. За словами представниці МЗС України, ніяких додаткових зустрічей щодо продовження “чорноморської ініціативи” не планується.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.

“Після переговорів ситуація особливо не змінилася, і ми маємо досить суперечливу інформацію про зернову угоду і можливості її продовження роботи коридору. Вихід Росії із чорноморської ініціативи можливий. Це означатиме загострення ситуації не лише для України, але й для РФ. Своїм рішенням вони ускладнять собі свою майбутню переговорну позицію”, – заявила пані посол з особливих доручень МЗС Ольга Трофімцева.

Додамо, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс закликав Росію та Україну “погодити продовження чорноморської зернової угоди” після того, як минулого тижня переговори зайшли в глухий кут.

“Продовження Чорноморської ініціативи є критично важливим, як і повторне зобов’язання сторін щодо її безперебійного та ефективного функціонування”, – наголосив він.

Минулого тижня координатор зустрівся з високопосадовцями з РФ та України в Стамбулі, але зазначив, що Росія не погодилася продовжити угоду. Росіяни вимагають відновити роботу трубопроводу, який постачає аміак до українського чорноморського порту.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що Росія винна в тому, що поки що не вдалося продовжити чорноморську зернову угоду, і що Росія не зацікавлена ​​в переговорах про продовження угоди.

  • 23 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із “зернової угоди” у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.
  • Голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що у Босфорській протоці знаходиться ціла низка суден, які не можуть пройти перевірку через “саботування Росією “зернової ініціативи”.
  • Через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.
  • Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський запевнив, що в України є план “Б” на випадок остаточної зупинки роботи “зернового коридору” в межах “Чорноморської ініціативи”.
Теги: зернова угода, Зерновий коридор, логістика, МЗС, ООН, Туреччина, українське зерно, Чорне море, чорноморська ініціатива

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook