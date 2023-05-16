Україна розглядає варіант припинення роботи «зернового коридору» через 3 дні

Україна не виключає, що "зерновий коридор" в межах "чорноморської ініціативи" припинить своє функціонування 18 травня.

Про це пише Reuters.

Чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут. За словами представниці МЗС України, ніяких додаткових зустрічей щодо продовження “чорноморської ініціативи” не планується.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.

“Після переговорів ситуація особливо не змінилася, і ми маємо досить суперечливу інформацію про зернову угоду і можливості її продовження роботи коридору. Вихід Росії із чорноморської ініціативи можливий. Це означатиме загострення ситуації не лише для України, але й для РФ. Своїм рішенням вони ускладнять собі свою майбутню переговорну позицію”, – заявила пані посол з особливих доручень МЗС Ольга Трофімцева.

Додамо, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс закликав Росію та Україну “погодити продовження чорноморської зернової угоди” після того, як минулого тижня переговори зайшли в глухий кут.

“Продовження Чорноморської ініціативи є критично важливим, як і повторне зобов’язання сторін щодо її безперебійного та ефективного функціонування”, – наголосив він.

Минулого тижня координатор зустрівся з високопосадовцями з РФ та України в Стамбулі, але зазначив, що Росія не погодилася продовжити угоду. Росіяни вимагають відновити роботу трубопроводу, який постачає аміак до українського чорноморського порту.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що Росія винна в тому, що поки що не вдалося продовжити чорноморську зернову угоду, і що Росія не зацікавлена ​​в переговорах про продовження угоди.