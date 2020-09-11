Кравчук: Інспекцію позицій ЗСУ на Донбасі з «ДНР» остаточно скасували після обстрілу

Сумісне з бойовиками "ДНР" інспектування позиції ЗСУ біля н.п. Шуми на Донбасі, якого вимагали незаконні збройні формування, було остаточно скасовано після обстрілів.

Про це голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив в етері телеканалу “Україна 24”.

Вчора, 10 вересня, інформуючи про причину зриву запланованого інспектування, і Кравчук, і Офіс президента, інформували про те, що причиною стало змінення бойовиками вимог.

“Такого інспектування не відбулося, тому що та сторона виставила нові умови, які є для нас неприйнятними. Воно захотіли, щоб ми інспектували декілька нових точок. Щоб ми підписали якийсь протокол, який не передбачений Мінськими домовленостями. І щоб ми вели ще якусь додаткову відеофіксацію. Це все неприйнятно. Тому що вони ці питання не обговорювалося на ТКГ 9 вересня”, — сказав голова делегації ввечері четверга, 10 вересня, в етері телеканалу.

Вже 11 вересня на тому же телеканалі Кравчук заявив, що інспектування було спершу перенесено, а тільки потім скасовано — через обстріли.

“Ми не могли розпочати, тому що та сторона, яка наполягала, сама зірвала. І зірвала свідомо. Було не просто зірвано інспекцію, але були цілеспрямовані постріли в той час, як там могли знаходитися і наші військові, і представник ОБСЄ. […] Спочатку ми перенесли. А потім, коли ми зафіксували постріли цілеспрямовані, то ви відмінили загалом. І сказали, що після спеціального дослідження. І попросили ОБСЄ, щоб вони його провели”, – повідомив він.

Крім того, Кравчук заявив, що можливість подальших інспекцій наразі не виключається.

“Нові інспекції розглядаються, але не тільки односторонні… Якщо ми побачимо, що на Донбасі ведуться якісь роботи або дії, то ми будемо заявляти про необхідність проведення інспекції”, — додав він.

Голова делегації також додав, що українська сторона готова провести відеоконференцію на рівні підгрупи з безпеки, щоб вивчити як і ким було здійснено обстріли біля Шумів.

Про яке інспектування йдеться?