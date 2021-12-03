Вступ України до НАТО залежить від трьох держав-членів Альянсу, які будують свої відносини з Києвом крізь призму двосторонніх відносин з Росією.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю латвійському виданню Sargs.lv, переклад якого опублікувало українське посольство у Латвії.

“За моїми підрахунками, Україна приєднається до НАТО, коли три столиці країн Альянсу змінять погляд на відносини з Україною, нарешті почавши сприймати Україну як незалежну і самостійну державу, а не як додаток до Росії”, – сказав Кулеба.

Про які саме держави йдеться Кулеба не відповів, тільки зазначив, що коли в цих столицях відбудеться зміна думки і вони більше не будуватимуть свої відносини з Україною крізь призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться.

“Однак, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання поки що будуть зачинені”, – додав міністр.