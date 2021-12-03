Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю латвійському виданню Sargs.lv, переклад якого опублікувало українське посольство у Латвії.
“За моїми підрахунками, Україна приєднається до НАТО, коли три столиці країн Альянсу змінять погляд на відносини з Україною, нарешті почавши сприймати Україну як незалежну і самостійну державу, а не як додаток до Росії”, – сказав Кулеба.
Про які саме держави йдеться Кулеба не відповів, тільки зазначив, що коли в цих столицях відбудеться зміна думки і вони більше не будуватимуть свої відносини з Україною крізь призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться.
“Однак, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання поки що будуть зачинені”, – додав міністр.
- Нагадаємо, у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру Європейський союз надасть Україні 31 мільйон євро на зміцнення обороноздатності.
- Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна продовжуватиме реформи на шляху до членства у НАТО, попри вимоги та погрози Російської Федерації.
- Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- Раніше Столтенберг повідомив, що під час зустрічі голів МЗС НАТО обговорюватимуть концентрацію російських військових біля українського кордону.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернути Донбас під український контроль без прямого діалогу з Росією неможливо.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Брюсселі (Бельгія) провів перемовини з керівництвом Європейського союзу щодо скасування плати за роумінг для українських громадян.