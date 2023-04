Про це міністр повідомив у Twitter.

11 квітня під час розмови Блінкен “підтвердив залізну підтримку США та рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що США “залишаються надійним партнером України”, котрий націлений на просування нашої перемоги та забезпечення справедливого миру.

During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023