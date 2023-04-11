Про це міністр повідомив у Twitter.
11 квітня під час розмови Блінкен “підтвердив залізну підтримку США та рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою”, – зазначив Кулеба.
Він додав, що США “залишаються надійним партнером України”, котрий націлений на просування нашої перемоги та забезпечення справедливого миру.
During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023
Зауважимо, у Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України.
Секретні документи Пентагону, які просочилися в соціальні мережі, розкривають уявлення про військовий потенціал України: розміри батальйонів, тренування з передовим озброєнням та розміщення важких бойових танків, таких як танки Leopard 2.
Крім того, у документах міститься інформація про недоліки української армії. Відтак, у матеріалі описується, що в України незабаром можуть закінчитися боєприпаси для протиповітряних ракетних систем радянської епохи.
Міністерство юстиції США почало власне розслідування щодо можливого “зливу” в соціальні мережі секретних документів Пентагону, в яких знаходиться інформація про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів.
Стало відомо, що Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
- Військові та розвідувальні дані, які з’явилися в соціальних мережах, містять “низку надсекретних деталей”, що змушує американських посадовців якомога швидше визначити джерело витоку. Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів.
- Відповідно до секретних документів Пентагону, які “злили” в соціальні мережі, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК “Вагнер” купити зброю в Туреччині – країні НАТО.
- Безліч оприлюднених в інтернеті розвідувальних документів Пентагону свідчить, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в служби безпеки та розвідки як Росії, так і свого союзника – України для глибшої оцінки воєнно-політичної ситуації в обох країнах.