Про це міністр повідомив у Twitter.

11 квітня під час розмови Блінкен “підтвердив залізну підтримку США та рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що США “залишаються надійним партнером України”, котрий націлений на просування нашої перемоги та забезпечення справедливого миру.

Зауважимо, у Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України.

Секретні документи Пентагону, які просочилися в соціальні мережі, розкривають уявлення про військовий потенціал України: розміри батальйонів, тренування з передовим озброєнням та розміщення важких бойових танків, таких як танки Leopard 2.

Крім того, у документах міститься інформація про недоліки української армії. Відтак, у матеріалі описується, що в України незабаром можуть закінчитися боєприпаси для протиповітряних ракетних систем радянської епохи.

Міністерство юстиції США почало власне розслідування щодо можливого “зливу” в соціальні мережі секретних документів Пентагону, в яких знаходиться інформація про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів.

Стало відомо, що Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.