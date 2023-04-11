Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці Сполучених Штатів після витоку секретних документів Пентагону.

Про це міністр повідомив у Twitter.

11 квітня під час розмови Блінкен “підтвердив залізну підтримку США та рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що США “залишаються надійним партнером України”, котрий націлений на просування нашої перемоги та забезпечення справедливого миру.

During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023

Зауважимо, у Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України.

Секретні документи Пентагону, які просочилися в соціальні мережі, розкривають уявлення про військовий потенціал України: розміри батальйонів, тренування з передовим озброєнням та розміщення важких бойових танків, таких як танки Leopard 2.

Крім того, у документах міститься інформація про недоліки української армії. Відтак, у матеріалі описується, що в України незабаром можуть закінчитися боєприпаси для протиповітряних ракетних систем радянської епохи.

Міністерство юстиції США почало власне розслідування щодо можливого “зливу” в соціальні мережі секретних документів Пентагону, в яких знаходиться інформація про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів.

Стало відомо, що Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.