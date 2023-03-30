Про це президент України написав в Telegram.
За його словами, були обговорені двосторонні та міжнародні ініціативи. Також окремо розглянули шлях до миру в Україні – повне виведення російських військ з території держави і реалізація формули миру.
Додамо, що 30 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.
Крім того, Володимир Зеленський 27 березня у межах робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.
Нагадаємо, що 27 березня президент України Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з очільником Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час.
Зауважимо, 27 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі — у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.
- У Міністерстві оборони Італії підтвердили присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, водночас заявили, що курс тренування завершено. Армійці навчались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP/T.
- 1 лютого міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що майбутній пакет військової допомоги Україні “імовірно” включатиме “зброю для захисту від російських ракетних атак”.
- Наприкінці січня ЗМІ повідомили, що Франція та Італія спільно замовлять декілька сотень зенітних ракет Aster-30, якими оснащують системи Mamba SAMP/T. Частину цих ракет держави передадуть Україні.