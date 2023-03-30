Вчора, 29 березня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили шляхи співпраці двох держав.

Про це президент України написав в Telegram.

За його словами, були обговорені двосторонні та міжнародні ініціативи. Також окремо розглянули шлях до миру в Україні – повне виведення російських військ з території держави і реалізація формули миру.

Додамо, що 30 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Крім того, Володимир Зеленський 27 березня у межах робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Нагадаємо, що 27 березня президент України Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з очільником Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час.

Зауважимо, 27 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі — у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.