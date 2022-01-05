Кутя — головна різдвяна страва, яку готують у різних куточках нашої країни. У це особливе для українців свято збирається вся родина, запалюють свічки, дякують Богу та бажають один одному здоров'я.

#Букви розповіли про історію походження куті, її важливість та символізм в українських традиціях. Також пропонуємо ознайомитися, що таке багата та голодна кутя, а також як їх приготувати.

Традиційно вечерю починають саме з цієї страви, а після залишають у куті стола ложки для покійних членів родини.

Ця страва доволі символічна, у ній кожен з інгредієнтів має значення. Зазвичай її готують з вареної пшениці та додають мед з маком. Кутя є символом жертви Богу, де мед — символ чистоти та Божого слова, а мак — родючість.

Історія походження куті

Саме слово “кутя” перекладається, як “варене зерно”, а походить з Давньої Греції. Серед інших відомих назв різдвяної каші: коливо, канун, сочиво, сить. Спочатку, як в Україні, так і у Греції страву пов’язували з традицією поклонятися померлим та подавали до столу напередодні різних православних свят. Наприклад, на Різдво, Водохреща чи інші релігійні свята.

Символізм куті в українських традиціях

Основний компонент та символ страви — зерно. Адже воно символізує вічне життя, переродження, віру в безсмертя та перевтілення душі. Насіння, яке потрапляє до землі здатне довго там заходитися, після чого знову прорости з приходом весни. Так і людський дух відроджується в новому тілі.

Коли людина споживає кутю, то стає частиною життєвого колообігу. Часто у страву додають пророщені зерна, які символізують безсмертя. Додаючи макові зерна чи горіхи, ми програмуємо себе на достаток, щедрість та багатства. Тому кутю можна побачити й на весіллях чи хрестинах дітей. Мед в куті є символом солодкого життя та задоволення, яке чекає людину в Царстві Небесному.

Голодна кутя

Голодну кутю готують напередодні Водохреща, адже святкується другий Святий Вечір. Страва має таку назву, бо її вживають без молока чи вершків, додаючи лише обов’язкові складники — зерно, мед, горіхи, мак, родзинки та запивають узваром. Традиційно, у цей час віряни постять. Страв у цей вечір готується менше ніж 12, головне аби їх була непарна кількість.

Для голодної куті вам знадобляться:

перлова крупа — 0,5 ст. л;

мак;

родзинки або чорнослив;

волоський горіх;

мед;

Крупу варто промити та залити холодною водою, після чого залишити на кілька годин чи на ніч. Пізніше відварити крупу до готовності. Залийте макові зерна окропом, потім злийте воду та розітріть. Сухофрукти теж можна ненадовго залити окропом. Потім перемішайте усі складними.

Багата кутя

Напередодні Старого Нового року готують багату і щедру кутю. Для цього додають в неї вершкове масло і молоко або вершки. Ці інгредієнти символізують багатство і родючість.

Коли Багата кутя практично готова, для насиченості смаку до неї можуть додати різні сухофрукти, мак, горіхи, цукати, курагу, свіжі фрукти, варенням чи навіть льодяниками. А в деяких сучасних рецептах можна зустріти коньяк чи смалець. Однак, незалежно від свята незмінними складниками куті залишаються зерно, мак і мед.