6 березня у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США намагаються позбавити КНР прав на розвиток і "увічнити власну гегемонію".

Про це інформує Reuters.

Прессекретар Мао Нін зробив це зауваження у відповідь на запитання про те, що TikTok потенційно є мішенню в майбутньому законопроєкті США, який забороняє деякі іноземні технології.

Двоє американських сенаторів планують цього тижня представити законодавство, яке дозволить уряду заборонити або обмежити постачання іноземних технологічних продуктів, таких як TikTok, що належить Китаю, зазначив сенатор Марк Уорнер.

Раніше Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за проєкт закону, який надає президенту Джо Байдену повноваження заборонити китайську соцмережу TikTok у Сполучених Штатах Америки.

1 березня Європейський парламент заборонив використовувати TikTok на службових пристроях і рекомендував депутатам Європарламенту видалити цей застосунок зі своїх смартфонів.

За прикладом Єврокомісії та Ради ЄС, які раніше заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8 тисячам посадовців про те, що до 20 березня вони мають видалити TikTok із корпоративних пристроїв, таких як мобільні телефони та планшети.

Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам та помічникам “наполегливо рекомендують” видалити TikTok з особистих пристроїв.

Також раніше Європейська комісія прийняла рішення заборонити своїм співробітникам використовувати соціальну мережу TikTok з міркувань кібербезпеки. Працівники отримали наказ видалити додаток зі своїх службових та особистих пристроїв, якщо на них встановлені будь-які програми, пов’язані з роботою.

В ЄС вважають, що заборона TikTok є необхідною для захисту даних Комісії та підвищення її кібербезпеки. Рада з корпоративного управління ЄК вирішила зупинити роботу додатка на корпоративних та особистих пристроях, зареєстрованих у службі мобільних пристроїв Комісії.

Посадовці мають виконати рішення Єврокомісії до 15 березня. Після цього пристрої зі встановленим TikTok вважатимуться такими, що не відповідають корпоративному середовищу.

У перші ж місяці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну соцмережа TikTok наповнилась хештегами на кшталт “Росія Вперед” чи різними комбінаціями із літерами Z. Проте, ймовірно, що значна частина цього контенту поширювалася за гроші.