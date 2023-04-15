За інформацією ЗМІ, Китай відклав візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна. Причина - інцидент з кулями-шпигунами. Зазначається, що Китай побоюється того, що ФБР оприлюднить результати розслідування щодо збитої кулі-шпигуна, яку вважають китайською.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Financial Times.

За даними чотирьох осіб, знайомих із ситуацією, Китай повідомив США, що не готовий назвати нову дату візиту Ентоні Блінкена до КНР, який сам держсекретар скасував у лютому.

Водночас цього тижня Блінкен заявив, що його візит до Китаю не скасовується остаточно і він відвідає КНР, коли для цього будуть “сприятливі умови”.

Він також додав, що мета його візиту не полягає в стримуванні Китаю або вступі в нову холодну війну.

Також цього місяця Пентагон заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що китайська повітряна куля-шпигун змогла в режимі реального часу передавати розвідувальні дані до Китаю, пролітаючи над конфіденційними військовими об’єктами в Сполучених Штатах на початку цього року, додавши, що розслідування все ще триває.

Куля-шпигун вперше увійшла у повітряний простір США на північ від Алеутських островів Аляски 28 січня. Помітили її 2 лютого. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом. Вже 4 лютого його збили.

У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила у повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона.

Також 10 лютого американські військові збили “невідомий летючий об’єкт” за наказом президента США Джо Байдена. Об’єкт становив загрозу цивільній авіації.

12 лютого США збили ще один повітряний об’єкт над озером Гурон. Американський винищувач F-16 підняли в небо за вказівкою президента Джо Байдена.

16 лютого президент США Джо Байден зауважив, що повітряні об’єкти, які протягом кількох тижнів збивали над країною, ймовірно не були частиною розвідувальної програми Китаю, скоріше, це були приватні повітряні кулі.

Своєю чергою в уряді Китаю звинуватили США, що американські повітряні кулі незаконно пролітали над КНР понад 10 разів від початку 2022 року.