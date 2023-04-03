Китайська повітряна куля, що в лютому була збита над територією США, зібрала розвіддані з низки секретних американських військових об'єктів, попри спроби адміністрації Джо Байдена перешкодити такому сценарію.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох високопосадовців та одного колишнього представника адміністрації.

За їхніми даними, аеростат пролетів над низкою об’єктів і передав зібрану інформацію до Пекіна в режимі реального часу. Повітряна куля, розміром із три шкільні автобуси, час від часу літала у формі вісімки принаймні над деякими з цих важливих місць, перш ніж її збили на початку лютого.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що не може підтвердити повідомлення про те, що Китай міг збирати дані в режимі реального часу з повітряної кулі, коли вона літала над конфіденційними військовими об’єктами на початку цього року, заявивши, що аналіз ще триває.

Білий дім і Пентагон повідомили журналістам, що не можуть підтвердити цю інформацію. У Пентагоні заявили, що експерти все ще аналізують уламки повітряної кулі після того, як її збили 4 лютого.

3 квітня офіційний представник Білого дому Джон Кірбі зауважив журналістам, що він не може підтвердити звіт.

Кірбі додав, що уряд США зміг вивчити та проаналізувати повітряну кулю, коли вона перебувала в повітряному просторі США, наголосивши, що “ми отримали деякий корисний контекст”.

Китай неодноразово заявляв, що повітряна куля була безпілотним цивільним дирижаблем, який випадково відхилився від курсу, і що США надмірно відреагували, збивши його. Офіційні особи не повідомили, якій компанії, відділу чи організації належала повітряна куля, попри кілька запитів про коментарі NBC News.

Зауважимо, що розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.

10 лютого американські військові збили “невідомий летючий об’єкт” за наказом президента Джо Байдена. Об’єкт становив загрозу цивільній авіації.

Вже у березні офіційні особи США зазначили, що обладнання в портах США може становити ризик стеження або саботажу, наголошують посадовці. Натомість Китай стверджує, що занепокоєння викликане “параноєю”.

Своєю чергою, глава внутрішньої розвідки Німеччини Томас Халденванг висловив побоювання, що Китай розширює свою шпигунську діяльність проти Берліна.