Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох високопосадовців та одного колишнього представника адміністрації.
За їхніми даними, аеростат пролетів над низкою об’єктів і передав зібрану інформацію до Пекіна в режимі реального часу. Повітряна куля, розміром із три шкільні автобуси, час від часу літала у формі вісімки принаймні над деякими з цих важливих місць, перш ніж її збили на початку лютого.
Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що не може підтвердити повідомлення про те, що Китай міг збирати дані в режимі реального часу з повітряної кулі, коли вона літала над конфіденційними військовими об’єктами на початку цього року, заявивши, що аналіз ще триває.
Білий дім і Пентагон повідомили журналістам, що не можуть підтвердити цю інформацію. У Пентагоні заявили, що експерти все ще аналізують уламки повітряної кулі після того, як її збили 4 лютого.
3 квітня офіційний представник Білого дому Джон Кірбі зауважив журналістам, що він не може підтвердити звіт.
Кірбі додав, що уряд США зміг вивчити та проаналізувати повітряну кулю, коли вона перебувала в повітряному просторі США, наголосивши, що “ми отримали деякий корисний контекст”.
Китай неодноразово заявляв, що повітряна куля була безпілотним цивільним дирижаблем, який випадково відхилився від курсу, і що США надмірно відреагували, збивши його. Офіційні особи не повідомили, якій компанії, відділу чи організації належала повітряна куля, попри кілька запитів про коментарі NBC News.
Зауважимо, що розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.
10 лютого американські військові збили “невідомий летючий об’єкт” за наказом президента Джо Байдена. Об’єкт становив загрозу цивільній авіації.
Вже у березні офіційні особи США зазначили, що обладнання в портах США може становити ризик стеження або саботажу, наголошують посадовці. Натомість Китай стверджує, що занепокоєння викликане “параноєю”.
Своєю чергою, глава внутрішньої розвідки Німеччини Томас Халденванг висловив побоювання, що Китай розширює свою шпигунську діяльність проти Берліна.
- Американський генерал ВПС Майкл А. Мініхан розіслав своїм підлеглим листа, в якому попередив про ймовірність війни між США та Китаєм вже у 2025 році. Однією з підстав для такого розвитку подій він називає президентські вибори на Тайвані у 2024 році.
- Китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до тисяч втрат серед китайських, американських, тайваньських і японських сил, і це навряд чи призведе до перемоги Пекіна, вважає відомий незалежний вашингтонський аналітичний центр, який проводив військову симуляцію можливого конфлікту, котрим стурбовані військові та політичні лідери в Азії та Вашингтоні.
- 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом.
- У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила у повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона.
- Розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.
- Згідно з заявою МЗС Китаю, Пекін засудив рішення Пентагону збити китайський зонд над територіальними водами Сполучених Штатів в Атлантичному океані.