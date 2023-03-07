7 березня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, захищаючи свою позицію щодо повномасштабної війни та свої тісні зв'язки із Росією, заявив, що Сполучені Штати повинні змінити своє "спотворене" ставлення до Китаю, інакше почнеться "конфлікт і конфронтація".

Про це інформує Reuters.

Влада Китаю заявила про небезпеку курсу конфронтації з боку Сполучених Штатів. Пекін вважає, що Вашингтон робить ставку на “придушення та стримування КНР” замість того, щоб зосередитися на чесній і заснованій на правилах конкуренції.

Сприйняття та погляди Сполучених Штатів на Китай серйозно спотворені, – сказав Цінь, довірений помічник Сі Цзіньпіна і донедавна посол Китаю у Вашингтоні. Він розглядає Китай як свого основного суперника та найбільш значущий геополітичний виклик. Це схоже на те, що перший ґудзик на сорочці застібнуто неправильно”.

Відносини між двома наддержавами були напруженими протягом багатьох років через низку питань, включаючи Тайвань, торгівлю та віднедавна – війну РФ проти України, але вони погіршилися минулого місяця після того, як Сполучені Штати збили біля східного узбережжя США китайську повітряну кулю.

За словами Цінь Гана, американська адміністрація стверджує, що розробляє основні принципи відносин з Китаєм і не шукає конфлікту, але на практиці це означає, що Пекін не повинен відповідати – словами чи діями – на наклепи та нападки.

Якщо Сполучені Штати не натиснуть на гальма і продовжуватимуть рухатися неправильним шляхом, ніякі огорожі не зможуть запобігти сходженню з рейок, що перетвориться на конфлікт і протистояння, і хто понесе катастрофічні наслідки?”

Офіційні особи США часто говорять про встановлення меж у двосторонніх відносинах, щоб запобігти переростанню напруженості в кризу. Цінь порівняв китайсько-американські змагання з перегонами двох олімпійських спортсменів, котрі “через протистояння опиняються на Паралімпіаді”.

Цінь також заявив, що “невидима рука” штовхає ескалацію війни в Україні “для обслуговування певних геополітичних завдань”, не уточнивши, кого саме він має на увазі.

Водночас він повторив заклик Китаю до діалогу для припинення війни.

Китай відмовився засуджувати вторгнення та рішуче захищав свою позицію щодо України, попри критику Заходу через те, що він не визнав Росію агресором.

Пекін також рішуче заперечує звинувачення США в тому, що він розглядає можливість постачання Росії зброї.

Раніше очільник МЗС Китаю порівняв будь-яку військову допомогу Росії із постачанням зброї США до Тайваню. Він розкритикував Штати через “втручання” в справи іншої країни.