Про це повідомило Associated Press.

Видання повідомило, що Сергію Лаврову надають лікування на острові. Інформацію передали три індонезійські урядові та медичні чиновники, але вони відмовилися надати свої імена.

Двоє з них заявили, що російському міністру надають медичну допомогу через серцеву хворобу. За їхніми словами, Лавров потрапив до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасаре.

Утім в Росії спростували інформацію про госпіталізацію. За словами прессекретарки МЗС РФ, заява це “вищий пілотаж фейків”.

“Ми тут із Сергієм Вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, його госпіталізовано. Це вже, звичайно, вищий пілотаж фейків”, — сказала вона проросійському “РИА Новости”.

Зазначимо, що на саміті G20 Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.