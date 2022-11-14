Про це повідомило Associated Press.
Видання повідомило, що Сергію Лаврову надають лікування на острові. Інформацію передали три індонезійські урядові та медичні чиновники, але вони відмовилися надати свої імена.
Двоє з них заявили, що російському міністру надають медичну допомогу через серцеву хворобу. За їхніми словами, Лавров потрапив до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасаре.
Утім в Росії спростували інформацію про госпіталізацію. За словами прессекретарки МЗС РФ, заява це “вищий пілотаж фейків”.
“Ми тут із Сергієм Вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, його госпіталізовано. Це вже, звичайно, вищий пілотаж фейків”, — сказала вона проросійському “РИА Новости”.
Зазначимо, що на саміті G20 Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначає, що на саміті G20 в Індонезії світові лідери критикуватимуть режим Путіна за його вторгнення в Україну та занурення глобальної економіки “в хаос”.
- Варто зазначити, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 через дискомфорт у зв’язку з присутністю РФ.
- У Міністерстві закордонних справ Великої Британії вважають, що РФ не має морального права брати участь у саміті лідерів “Великої двадцятки”.
- Велика Британія та Європейський Союз планують бойкотувати виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті G20 і закликатимуть союзників зробити те саме.
- Німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував президента Росії Володимира Путіна. Він висловився через його відмову приїхати на зустріч глав держав та урядів країн G20 на Балі.