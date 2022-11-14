Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова доставили до лікарні після прибуття на саміт G20 на Балі. У МЗС Росії спростували інформацію.

Про це повідомило Associated Press.

Видання повідомило, що Сергію Лаврову надають лікування на острові. Інформацію передали три індонезійські урядові та медичні чиновники, але вони відмовилися надати свої імена.

Двоє з них заявили, що російському міністру надають медичну допомогу через серцеву хворобу. За їхніми словами, Лавров потрапив до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасаре.

Утім в Росії спростували інформацію про госпіталізацію. За словами прессекретарки МЗС РФ, заява це “вищий пілотаж фейків”.