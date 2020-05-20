Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції, передає кореспондент # Букв.
“Ну полетів (в Оман – ред.), ну зустрівся. Ця людина зараз керує Оманом. Я не розумію, хто це піднімає і для чого. Я можу завтра поїхати в Одесу. Я ще в душ ходжу. Це особисті речі, мені здається “, – сказав Зеленський.
Президент сказав, що візит в Оман був його приватною поїздкою.
“У мене ж сім’я і вони мали право на цей відпочинок. Коли я зрозумів, що я з ним (з султаном – ред.) не зустрінуся і будуть тільки приватні зустрічі я, як порядна людина, не буду використовувати державний літак, щоб зустрітися навіть з тією людиною, яка керує країною і обговорити відносини між нашими країнами, яких не існує. Так, це не державні зустрічі, але я не можу бути на пляжі, тому я полетів до своєї сім’ї. я там пробув три ночі, щось і я повернувся швидко в Україні наскільки зміг “, – розповів Зеленський.
Він додав, що в Омані відпочивала його родина, але він не міг весь час перебувати на пляжі.
“Коли я повернувся, ми скликали засідання РНБО і ми стали займатися іранської трагедією, в якій ми теж перемогли”, – сказав Зеленський.
- Як відомо, 5 січня ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ пресслужба українського лідера заявила, що Зеленський найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- Спершу прессекретарка Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран у конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані. Глава держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман міститься у чорному списку Євросоюзу.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся Президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень.
- Згодом стало відомо, чиїм коштом Зеленський відпочивав в Омані.