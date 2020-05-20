Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції, передає кореспондент # Букв.

“Ну полетів (в Оман – ред.), ну зустрівся. Ця людина зараз керує Оманом. Я не розумію, хто це піднімає і для чого. Я можу завтра поїхати в Одесу. Я ще в душ ходжу. Це особисті речі, мені здається “, – сказав Зеленський.

Президент сказав, що візит в Оман був його приватною поїздкою.

“У мене ж сім’я і вони мали право на цей відпочинок. Коли я зрозумів, що я з ним (з султаном – ред.) не зустрінуся і будуть тільки приватні зустрічі я, як порядна людина, не буду використовувати державний літак, щоб зустрітися навіть з тією людиною, яка керує країною і обговорити відносини між нашими країнами, яких не існує. Так, це не державні зустрічі, але я не можу бути на пляжі, тому я полетів до своєї сім’ї. я там пробув три ночі, щось і я повернувся швидко в Україні наскільки зміг “, – розповів Зеленський.

Він додав, що в Омані відпочивала його родина, але він не міг весь час перебувати на пляжі.

“Коли я повернувся, ми скликали засідання РНБО і ми стали займатися іранської трагедією, в якій ми теж перемогли”, – сказав Зеленський.