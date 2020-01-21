Журналісти телеканалу "Прямий" вирушили в Оман за маршрутом Президента Володимира Зеленського і показали шикарні умови, в яких відпочивав Глава держави.

Про це йшла мова в спеціальному репортажі журналістки “Прямого” Дар’ї Щасливої.

ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

Спершу прес-секретар Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані. Глава держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман знаходиться в чорному списку Євросоюзу.

За інформацією журналістів, під час поїздки в Оман Зеленський зупинявся в одному з найдорожчих номерів готелю — президентському “люксі”. Ці апартаменти розташовані на 7 та 8 поверхах готелю.

“Вартість за добу — від більш ніж 100 до 200 тисяч гривень за добу. Це 7-й поверх, особистий дворецький. Родзинка “люкси” — величезний балкон та вид з вікна”, — розповіла Щаслива.

Для гостей готелю забезпечена повна приватність — потрапити на територію Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel можна тільки завдяки спеціальній карті. На території — шикарний SPA.

“Ще одна VIP-послуга для повної приватності — картки, без яких неможливо нікуди потрапити: ні в ліфт, ні на територію, ні на поверх, де розташовані басейни і пляжі. .. SPA, що називається “по-Оманськи”: повна приватність, естетика… Теплий басейн, вид на гори, масаж, релакс і все це за більш ніж 100 тисяч гривен на добу, якщо залишатися в президентському “люксі”, де, ймовірно, і жив Володимир Зеленський”, — зазначила журналістка.

У вартість проживання в такому номері включений тільки сніданок, інші прийоми їжі — за окрему плату. Вартість з людини — понад 1,5 тисячі гривень.

“Є ще одна деталь, яка свідчить про високий рівень готелю: він працює тільки на сніданках. Все інше (обіди, вечері), особливо в ресторанах a la carte (тематичні заклади при готелях люкс-класу — ред.) — за окремі кошти. І вони немалі. Вечеря коштує понад 1560 гривень за персону. Можете подивитися самі: вишукані страви, свіже м’ясо і морепродукти, солодощі на різний смак. Окрема історія — екзотичні фрукти, шоколадний фонтан і подача, різноманітність страв. Дивує справді все!”, — сказала Щаслива.

За підрахунками журналістів, відпочинок в таких умовах, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся Президенту щоякнайменше в 2,5 млн гривень.